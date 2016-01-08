به گزارش خبرنگار مهر، صحبتهای مرتضی پورعلیگتجی که هفته گذشته خبر مذاکرهاش با باشگاه السد قطر رسانهای شد، روز چهارشنبه در روزنامه تهران تایمز منتشر شد و نکته جالب اینکه اکثر رسانهها و روزنامههای قطری این صحبتها را بازتاب دادهاند.
سایت الکاس اولین رسانهای بود که پنجشنبه شب صحبت پورعلیگنجی را منعکس و به نقل از روزنامه تهران تایمز مصاحبه این بازیکن را منتشر کرد. پورعلی گنجی در این مصاحبه با اشاره به حضور ژاوی در السد، گفته بود: باشگاه السد یکی از بهترین باشگاههای قطر و آسیا است. من یکی از دوران کودکی طرفداران پر و پاقرص ژاوی بودهام و او یکی از دلایلی است که پیشنهاد السد را به بعضی از پیشنهادات دیگر ترجیح میدهم.
روزنامه الرایه قطر هم با انعکاس صحبتهای پورعلیگنجی، حضور این بازیکن در تیم السد را تمام شده دانست و از قول این بازیکن نوشت: با وجود داشتن چند پیشنهاد از کشورهای اروپایی و چین، به خاطر ژاوی السد را انتخاب کردم.
همچنین روزنامه الوطن هم این خبر را پوشش داده است ولی نکته عجیب اظهار نظر یکی از پیشکسوتان فوتبال قطر و در واقع بنیانگذار باشگاه السد است. «عبدالعزیز حمد العطیه» بعد از انتشار این اخبار، اظهار امیدواری کرد که پورعلیگنجی به السد نیاید!
العطیه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « امیدوارم مسئولان باشگاه السد با این بازیکنی ایرانی قرارداد نبندند چرا که این مسئله دشواریهای خاص خودش را دارد بخصوص زمانی که السد باید در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیمی مثل الهلال عربستان بازی کند!»
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