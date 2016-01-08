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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۱۴

امام جمعه بهشهر:

شهادت «آیت‌الله نمر» آل‌سعود را به سقوط نزدیک کرد

شهادت «آیت‌الله نمر» آل‌سعود را به سقوط نزدیک کرد

بهشهر- امام‌جمعه گلوگاه با بیان اینکه شهادت «آیت‌الله نمر» آل‌سعود را به سقوط نزدیک کرد، گفت: شهادت رهبر شیعیان عربستان زمینه ساز تحول عظیم جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم میراحمدی پنج شنبه شب در مراسم بزرگداشت آیت‌الله النمر در حسینیه قتلگاه بهشهر افزود: آیت‌الله النمر در زمان زندگی با برکت خود بیداری اسلامی در جهان و شیعیان ایجاد کرد و بعد از شهادتش نیز موجب اتحاد و وحدت بیشتر در جامعه مسلمین شد.

وی بابیان اینکه  شهادت آیت‌الله شیخ نمر سبب روشنگری و بصیرت بیشتر جهان اسلام می‌شود، یادآور شد: خون شهید ایمان، اعتقاد و ارتباط ما را با انقلاب، امام و رهبری افزایش می‌دهد و شهادت آیت‌الله النمر موجب بیداری اسلامی در جهان شد و آل سعود را به سقوط نزدیک کرد.

امام‌جمعه گلوگاه بابیان اینکه این روحانی جهادگر و معتقد، در جامعه خفقان عربستان پرچم مبارزه را به دست گرفت و خواهان برقراری عدالت در جامعه بود، خاطرنشان کرد: آیت اله النمر به وظیفه خود در قبال اسلام و مجاهدت درراه خدا عمل کرد.

حجت‌الاسلام میراحمدی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات نیز گفت: در سال جاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم و باید با بصیرت بیشتری در این رابطه وارد شویم.

وی گفت: در انتخابات آتی باید مراقب توطئه و ترفندهای دشمن باشیم چراکه نفوذ در انتخابات از ترفندهای دشمن است که بصیرت، افزایش آگاهی، اطاعت از رهبری و درصحنه بودن این توطئه‌ها را نقش بر آب می‌کند و باید بدانیم اگر بصیرت باشد پیروز انتخابات هستیم.

امام‌جمعه گلوگاه ادامه داد: دشمن در حال برنامه‌ریزی، نفوذ و تسخیر است و لذا به نماینده‌ای که روحیه سازش گری دارد رأی ندهید و بدانید مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دو مجلس حساس در جامعه ما هستند که باید مجلس شورای اسلامی و خبرگانی ولایی داشته باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر نیز با گرامیداشت نام و یاد شهید آیت‌الله النمر افزود: شهادت این عالم مجاهد موجب بیداری اسلامی شد و به مسلمانان نشان داد که عربستان دست از جنایت خود برنمی‌دارد و  آل سعود با همراهی استکبار جهانی و هم‌دستانش علیه امت اسلام وارد میدان شده است و در کشورهای اسلامی ازجمله بحرین، یمن، سوریه و عراق مسلمانان را به خاک و خون می‌کشد.

سرهنگ علی نجفی گفت: آیت‌الله النمر اسوه جهاد و مقاومت درراه خداست که با خون سرخ خود موجب تقویت اسلام شد و به ما فهماند که حق و عدالت با جهاد به دست می‌آید و ما نیز باید در ادامه راه شهدا، مروج راستین نام و یادشان باشیم.

کد مطلب 3019639

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