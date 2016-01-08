به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم میراحمدی پنج شنبه شب در مراسم بزرگداشت آیت‌الله النمر در حسینیه قتلگاه بهشهر افزود: آیت‌الله النمر در زمان زندگی با برکت خود بیداری اسلامی در جهان و شیعیان ایجاد کرد و بعد از شهادتش نیز موجب اتحاد و وحدت بیشتر در جامعه مسلمین شد.

وی بابیان اینکه شهادت آیت‌الله شیخ نمر سبب روشنگری و بصیرت بیشتر جهان اسلام می‌شود، یادآور شد: خون شهید ایمان، اعتقاد و ارتباط ما را با انقلاب، امام و رهبری افزایش می‌دهد و شهادت آیت‌الله النمر موجب بیداری اسلامی در جهان شد و آل سعود را به سقوط نزدیک کرد.

امام‌جمعه گلوگاه بابیان اینکه این روحانی جهادگر و معتقد، در جامعه خفقان عربستان پرچم مبارزه را به دست گرفت و خواهان برقراری عدالت در جامعه بود، خاطرنشان کرد: آیت اله النمر به وظیفه خود در قبال اسلام و مجاهدت درراه خدا عمل کرد.

حجت‌الاسلام میراحمدی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات نیز گفت: در سال جاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم و باید با بصیرت بیشتری در این رابطه وارد شویم.

وی گفت: در انتخابات آتی باید مراقب توطئه و ترفندهای دشمن باشیم چراکه نفوذ در انتخابات از ترفندهای دشمن است که بصیرت، افزایش آگاهی، اطاعت از رهبری و درصحنه بودن این توطئه‌ها را نقش بر آب می‌کند و باید بدانیم اگر بصیرت باشد پیروز انتخابات هستیم.

امام‌جمعه گلوگاه ادامه داد: دشمن در حال برنامه‌ریزی، نفوذ و تسخیر است و لذا به نماینده‌ای که روحیه سازش گری دارد رأی ندهید و بدانید مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دو مجلس حساس در جامعه ما هستند که باید مجلس شورای اسلامی و خبرگانی ولایی داشته باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر نیز با گرامیداشت نام و یاد شهید آیت‌الله النمر افزود: شهادت این عالم مجاهد موجب بیداری اسلامی شد و به مسلمانان نشان داد که عربستان دست از جنایت خود برنمی‌دارد و آل سعود با همراهی استکبار جهانی و هم‌دستانش علیه امت اسلام وارد میدان شده است و در کشورهای اسلامی ازجمله بحرین، یمن، سوریه و عراق مسلمانان را به خاک و خون می‌کشد.

سرهنگ علی نجفی گفت: آیت‌الله النمر اسوه جهاد و مقاومت درراه خداست که با خون سرخ خود موجب تقویت اسلام شد و به ما فهماند که حق و عدالت با جهاد به دست می‌آید و ما نیز باید در ادامه راه شهدا، مروج راستین نام و یادشان باشیم.