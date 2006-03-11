گزارش خبري "مهر" از دور جديد اعتصابات فرانسه ، چالش دانشجويان فرانسوي با لايحه برابري فرصت ها

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از منابع خارجي حدود 45 دانشگاه فرانسه هم اكنون در اعتراض به تصويب مقررات جديد استخدامي دولت، در اعتصاب بسرمي برند. فرانسه داراي 85 واحد دانشگاهي در سراسر اين كشور است.

درگيري دانشجويان دانشگاه سوربن با ماموران پليس

اين دانشگاه ها در شهرهاي پاريس، ليل، نانسي، روان، استراسبورگ، ديژون، مون پليه، مارسي و پواتيه، تور، بوردو، ليموژ، تولوز، اكس مارسي، بزانسون، اورلئان، نانت، كان، نيس و ليون، پواتيه و كلرمون فران واقع هستند كه تعداد آنها به ازاي هر شهر به بيش از يك تا چهار واحد دانشگاهي مي ‌رسد.

پيش از اين قرار بود قانون "برابري فرصت ها" از آوريل سال جاري ميلادي در فرانسه اجرا شود، اما "دومينيك دوويلپن" نخست وزير فرانسه با توجه به حساسيت ‌هاي ابراز شده، تاكيد كرد كه زودتر از اين موعد نيز آن را اجرا خواهد كرد.

صدها هزار تن از كاركنان، دانشجويان و دانش ‌آموزان فرانسه در يك ماه گذشته چهارمرتبه تظاهرات گسترده و سراسري در مخالفت با اين لايحه قانوني ترتيب دادند.

اين درحالي است كه دو ويلپن نخست وزير فرانسه كه تاكنون در مقابل فشار اتحاديه ‌هاي كارمندي و كارگري و اعتراض‌ هاي مردمي مقاومت كرده است، روز گذشته در مجلس ملي فرانسه اعلام كرد كه قصد عقب‌ نشيني در اين زمينه را ندارد.

كلاس هاي درس دانشگاه هاي فرانسه تعطيل شدند

دانشجويان معترض از دولت فرانسه خواسته ‌اند قانون جديد استخدامي را كه در دو مجلس سنا و ملي فرانسه به تصويب رسيده است، به حالت تعليق درآورد.

گزارش‌ ها حاكي است كه جمع زيادي از دانشجويان ساير دانشگاه هاي اعتصابي در فرانسه نيز در اين زمينه اعتراض‌ هايي كرده ‌اند.

اعتصاب دانشجويان دانشگاه سوربن پاريس نيز به درگيري بين آنان و ماموران امنيتي پليس پاريس منجر شد.

در اين حادثه حدود 600 نفر از دانشجويان اين دانشگاه با پليس درگير شدند كه ماموران براي متواري ساختن دانشجويان معترض به گازاشك آور متوسل شد و ده ها تن از آنان را دستگير كردند.

اعتراض دانشجويان دانشگاه هاي پاريس نسبت به مقررات جديد استخدامي دولت به خيابان "شانزه ‌ليزه" پاريس نيز كشيده شد.

حضور دانشجويان معترض فرانسوي

به گزارش "مهر" براساس آخرين نظرسنجي ‌هاي به عمل آمده توسط موسسه نظرسنجي فرانسوي "ث.س.آ"، 55 درصد مردم اين كشور خواستار اين هستند كه دولت قانون جديد استخدامي را پس بگيرد.

در همين حال، اتحاديه ‌هاي كارمندي و كارگري فرانسه نيز در مخالفت با مقررات جديد استخدامي از مردم فرانسه براي شركت در اين تظاهرات سراسري دعوت به عمل آورده ‌اند.

قرارداد استخدامي آزمايشي كه بخشي كليدي از راهبرد نخست وزير فرانسه در زمينه كاهش نرخ بيكاري به شمار مي ‌آيد، قراردادي است كه براساس آن، جوانان زير 26 سال براي يك دوره دوساله استخدام مي ‌شوند و كارفرمايان آنها مي ‌توانند هر زمان و بدون هيچ توضيحي آن را لغو كنند.

اين درحاليست كه دانشجويان و دانش آموزان فرانسوي قصد دارند در اقدامي جديد و در اعتراض به تصويب مقررات جديد استخدامي در روزهاي 16 و 18 مارس دست به تظاهرات سراسري بزنند.

اتحاديه ‌هاي دانشجويي و دانش ‌آموزي فرانسه در نشستي مشترك با مسئولان اتحاديه ‌هاي كارگري و كارمندي فرانسه در پاريس تصميم گرفتند اين تظاهرات را برگزار كنند. اين اتحاديه ‌ها از اعضاي خود و مردم براي شركت در تظاهرات گسترده در روزهاي آتي، دعوت به عمل آورده و از آنان خواسته ‌اند به نشانه اعتراض دست از كار بكشند.

دانشگاه سوربن فرانسه (SORBONNE)

در همين حال، تعدادي از دانشجويان واحد دانشگاهي شهر "تور" در مركز فرانسه كه در اعتصاب بسر مي برند، روز جمعه نسبت به تعطيل شدن كلاس‌ هاي درس در آستانه امتحانات، اعتراض و به مراجع قضايي شكايت كردند.

اين دانشجويان كه اغلب مهاجرند، متعقدند كه تحصن و اعتصاب جمع زيادي از دانشجويان اين دانشگاه، برگزاري كلاس ‌هاي درس را با تاخير مواجه ساخته و مشكلاتي را براي ادامه تحصيل آنان فراهم كرده است.