به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری محمودآباد افزود: باید باسیاست‌های غلطی که باعث تخریب بنیان‌های کشاورزی در کشور شده و باغول فساد و واردات برنج و رانت‌خواری‌های سلاطین برنج مقابله کرد.

وی با انتقاد از تخریب خانه‌های کشاورزان گفت: ماهمه کشاورزیم ولی با همشهریان خود مقابله می‌کنیم؛ چرا باید خانه‌های کشاورزان را تخریب کنیم.

فیاضی از شوراها و شهرداری‌ها خواست برمدار وفاق و همدلی حرکت کنندوخطاب به آنان اعلام کرد: اختلافات را کنار بگذارید.

وی از مدیران شهری خواست تحت تأثیر قرار نگیرند و بیان داشت: هیچ‌کس از بیرون شما را تحت تأثیر قرار ندهد و نباید افراد غیرمسئول در سیستم شهرداری دخالت کند.

فیاضی با اشاره به وجود مناطق محروم در محمودآباد اظهار داشت: در شهر مناطق محروم داریم و در حاشیه شهر کانال‌های آکنده از عفونت و فاضلاب آزاردهنده است وباید ترمیم شود.

وی خواستار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد و گفت: بامحور همدلی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

فیاضی انتخابات را فرآیند ارتقای اقتدار نظام دانست و خواستار بی‌طرفی مدیران شد و اظهار داشت: ما خواستار بی‌طرفی همگان هستیم و هیچ دستگاهی در انتخابات نقش‌آفرینی به نفع کسی نداشته باشد بلکه نقش‌آفرینی مثبت به نفع نظام داشته باشد.

وی تصریح کرد: مهم نیست چه کسی انتخاب می‌شود مهم آن است که مجلسی کارا و قدرتمند برای نظام انتخاب کنیم، مجلسی که رهبری را در بزنگاه‌های جهانی تنها نگذارد و این مجلس می‌تواند یادگار شهدا باشد.