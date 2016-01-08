به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید سوریه که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند، در آخرین دیدار تدارکاتی خود قبل از شروع این مسابقات به مصاف تیم امید ژاپن رفت و با نتیجه یک به ۲ شکست خورد.

«مهند الفقیر» سرمربی تیم فوتبال امید سوریه در این خصوص گفت: نتیجه بازی با ژاپن خیلی مهم نیست. ما در حال حاضر روی بازی با ایران که سخت‌ترین دیدار و حریف ما در مرحله گروهی است تمرکز کرده‌ایم.

سرمربی امید سوریه تاکید کرد: پیروزی مقابل ایران اعتماد به نفس را به بازیکنان ما بر می‌گرداند و از لحاظ روحی و روانی ما را آماده مسابقات بعدی می‌کند.

تیم‌های فوتبال امید ایران و امید سوریه روز سه شنبه هفته آینده در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک به مصاف هم خواهند رفت.