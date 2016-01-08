هیئتی متشکل از پزشکان متخصص به سیستان و بلوچستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تیم اعزامی متخصصان زنان که در پی سفر وزیر بهداشت به سیستان و بلوچستان به منظور شناسایی و اولویت بندی نیازهای زنان منطقه به این استان رفته اند، مهم ترین نیاز آنها را تامین متخصص زنان و زایمان در شهرهای دور و مامای آموزش دیده و خبره در مناطق نزدیک عنوان کرد.

زینت قنبری افزود: پس از سفر دو هفته پیش وزیر بهداشت، دستوری مبنی بر سفر متخصصان زنان و زایمان به منطقه داده شد که در همین راستا این تیم با کار کارشناسی، مهم ترین نیازهای زنان این منطقه را شناسایی کرده و گزارش این سفر برای حل مشکلان و تصمیم مقتضی به وزیر ارائه می شود.

وی گفت: در این سفر سه روزه که از بامداد روز چهارشنبه آغاز شده است، از مراکز درمانی مناطق مختلف استان از جمله چابهار، کنارک، نیکشهر و ایرانشهر بازدید شده و در جریان مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه زنان و نوزادان قرار گرفتیم.

مشاور وزیر بهداشت در سلامت زنان افزود: امروز نیز به شهرهای دیگر استان از جمله زابل، زاهدان و سراوان خواهیم رفت و در جریان تنگناهای موجود این شهرها در خصوص سلامت زنان قرار خواهیم گرفت و گزارش این مشکلات و اولویت نیازها را در گزارشی به وزیر ارائه خواهیم کرد.

وی کمبود پزشک متخصص زنان و زایمان در شهرهایی که بعد مسافت دارند مانند ایرانشهر را اولویت اصلی خواند و گفت: البته در شهرهایی که به مراکز استان نزدیک ترند، حضور ماماهای خبره و آموزش دیده مورد نیاز است.

وی تاکید کرد: آنچه در بازدید از مراکز درمانی شاهد بودیم، رضایت عمومی مردم از طرح تحول سلامت است و بدون تردید با دستور وزیر مبنی بر رسیدگی و رفع کمبودهای استان، بزودی شاهد اتفاق های خوبی در منطقه از لحاظ بهداشت و درمان خواهیم بود.

دکتر قنبری به نقش آموزش بهداشتی به مردم در طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: برای مثال استقبال زنان از زایمان بی درد نشان می دهد در حوزه آموزش کارهایی انجام شده و حتما باید در این خصوص کارهای بیشتری صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در قالب بسته های آموزشی طرح تحول سلامت و با شناسایی مهمترین نیازهای زنان و نوزادان سیستان و بلوچستان، در جهت ارتقای سطح بهداشت و درمان آنها گام های مثبت برداشته شود و قول وزیر بهداشت به مردم این استان به زودی اجرایی شود.