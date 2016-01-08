به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شامگاه پنح شنبه در مراسم ترحیم آیت الله نمر باقر النمر در مسجد جامع خرمشهر با یادآور شدن زندگینامه شیخ نمر باقر النمر، تنها دلیل شهادت این شهید را انتقادهای وی علیه رژیم سعودی دانست و اظهار کرد: تنها دلیل شهادت شبخ باقر النمر انتقادهای دندان شکن، گیرا، موثر و تنها جرمش همین زبان سرخ وی بوده است.

آیت الله حیدری با اشاره به رژیم استکباری و حکومت دیکتاتوری حاکم بر عربستان، این رژیم را مستکبر و وابسته به آمریکا خواند و تصریح کرد: در عربستان تبعیض بسیاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی بر شیعیان تحمیل می شود و تنها گناه شیخ نمر اعتراض به این شرایط بود.

وی ادامه داد: آیت الله نمر هیچ گاه کسی را به مقابله مسلحانه و کودتای مخفیانه دعوت نکرد و همه چیز وی آشکار بود. او تنها رژیم آل سعود را به پایان دادن این وضع دعوت می کرد و خواهان دادن آزادی در زمینه های مختلف بود و در این راستا شجاعانه انتقاد می کرد.

امام جمعه موقت اهواز به برشماری دلایل رژیم حاکم بر عربستان در اقدام به اعدام آیت الله نمر باقر النمر روحانی شهید عربستانی پرداخت و عنوان کرد: رژیم حاکم بر عربستان رژیمی تحت حاکمت مذهب وهابیت است که جز هم‌مسلکان خود، سایر مذاهب را محکوم به کفر کرده و آنها را اعدام می کند. تایید حکم اعدام توسط رئیس دانشگاه الازهر نیز به خاطر پول های نفتی عربستان بوده است.

وی، غرور و خودشیفتگی ناشی از ثروت نفتی را دیگر دلیل اعدام شیخ نمر دانست و تصریح کرد: این رژیم توان تحمل سخنانی که بوی آزادی و حریت می دهد را ندارد.

حیدری در ادامه تلاش های ناکام عربستان سعودی برای رهبری امت اسلامی را نیز از دلایل این اقدام برشمرد و گفت: رژیم آل سعود به خاطر قدرتی که احساس می کرده، رویای تسلط بر امت اسلامی را در سر می پروراند و در همین راستا به ایجاد و حمایت از گروهک های تروریستی پرداخته و به خاطر ناکامی در این امر با اعلام شیخ نمر درصدد جبران این احساس سرشکستگی و شکست در یمن، عراق و سوریه بوده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، جوان و بی تجربه بودن حاکمان عربستان را دلیل چهارم رژیم سعودی برای اقدام به اعدام شیخ نمر دانست و افزود: سران عربستان به خاطر خامی و جهالت دست به این اقدام زده اند و اقدام این کشور در تحریم ایران و همچنین اظهارات وزرای این کشور در مورد توان مقابله با ایران نیز بر گرفته از این دلیل است.

امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه قدرت ایران برای تمام جهان ثابت شده است، به واکنش های مجامع جهانی درباره اظهارات اخیر مقامات عربستانی بر علیه ایران اشاره و دیدگاه ابر قدرت های جهان را برخلاف عربستان قلمداد کرد و نتیجه تصمیم های احمقانه حاکمان سعودی را زمینه ساز بدبختی این رژیم دانست.

آیت الله حیدری بیان کرد: خون شهید نمر به قدری جوشان است که امید می رود به زودی رژیم سعودی را از بیخ و بن برکند.