اجازه ندهیم افراطیون اختلاف افکنی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، این استاد برجسته حوزه در دیدار آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تأکید کرد: ما دشمنانی داریم که می‌خواهند جلوی پیشرفت و نفوذ ما در جهان را بگیرند اما در نهایت موفق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: معارفی که اسلام و شیعه دارد، دنیا پسند است، گرچه می‌خواهند آن را محدود کنند، اما به فضل الهی موفق نخواهند شد؛ خوشبختانه روز به روز مکتب اهل بیت(ع) در حال پیشروی است و همین مسئله داد برخی را درآورده و آن‌ها را نگران کرده است.

آیت الله مکارم شیرازی، تمسک به ثقلین را رمز نجات امت اسلام دانست و تصریح کرد: ما به دلیل تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) از اشتباه در مبانی عقیدتی به دور هستیم؛ اعتقاد به حجیت عقل از افتخارات مذهب شیعه است.

امروز زمینه برای پذیرش اسلام و مکتب اهل بیت(ع) در دنیا فراهم است

وی با تأکید بر این که امروز زمینه برای پذیرش اسلام و مکتب اهل بیت(ع) در دنیا فراهم است، گفت: در تبیین معارف اهل بیت(ع) باید دقت داشت و از طرح مسائلی که احساسات دیگران را خدشه‌دار می‌کند باید اجتناب شود و ما در تفسیر نمونه به این مسئله توجه داشتیم و البته شاهد موفقیت و تأثیرگذاری آن حتی در بین اهل سنت نیز بودیم.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: مسئله تقریب نباید سبب شود که امتیازات خودمان را بیان نکنیم، منتهی باید با دقت و حساسیت این مسئله را دنبال کنیم و به مقدسات دیگران توهین ننماییم، امیدواریم در مسیر تقریب همین روش دنبال شود.

وی اظهار داشت: اگر تندروها به مقدسات دیگران توهین نکنند ما می‌توانیم شاهد موفقیت‌های بسیاری باشیم؛ شیخ الازهر از منادیان تقریب است، اما اخیراً متأسفانه مقداری مسیر خود را عوض کرده و مواضع تندی اتخاذ کرده که جای تعجب دارد و ما نیز در همین زمینه نامه‌ای خطاب به ایشان نوشتیم و نکاتی را که ضروری برای تقریب می‌دانستیم گوشزد کردیم.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان این که استعدادهای درخشان و خوبی در حوزه‌های علمیه داریم که کم نظیر هستند، اظهار داشت: متأسفانه گاهی اوقات استعدادها هدر می‌روند، باید این استعدادها شناسایی و حمایت ویژه شوند و امتیازات خاصی برای آنان در نظر گرفته شود.