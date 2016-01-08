ضرورت حضور سرمایه گذاران صنعتی در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه سلامت توسط جامعه پزشکی پیشینه ای قدیمی دارد، اظهارداشت: شعارهایی که برای رشد اقتصادی داده می شود مبنی بر اینکه بخش خصوصی را در قالب سرمایه گذاری تشویق کنیم، عملا در بخش های درمانی صورت گرفته است اما اینکه از این موضوع حمایت بهینه شده یا نه، جای سئوال است.

وی با بیان این مطلب که نگرش سیاستگذاران به یخش خصوصی حوزه سلامت کمی متفاوت است، افزود: در حالی که باید حمایت های لازم از بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان انجام دهیم، اما متاسفانه در عمل وام های کم بهره برای گردش اقتصادی کارخانه سیمان و فولاد داده می شود اما وقتی که برای تاسیس یک بیمارستان وام می خواهیم این موضوع کنار گذاشته می شود.

مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در هر امری سرمایه گذاری مالی باید مقرون به صرفه باشد، تصریح کرد: آمارها نشان می دهد برای یک تخت بیمارستانی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه لازم است که شامل پول زمین، ساختمان، تجهیزات و...، است.

به گفته نوروزی، برای راه اندازی یک بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در تهران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم است که در بسیاری از موارد با هزینه کرد این مبلغ، سود به بیمارستان بر نمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه تقریبا هیچ بیمارستان خصوصی در کشور و تهران وجود ندارد که سود زیادی برای سهامداران داشته باشد، تصریح کرد: اکثر بیمارستان از نظر درآمد و هزینه، سر به سر هستند. یعنی سود سرمایه و استهلاک که باید باقی بماند، وجود ندارد و علت این است که نگاه واقعی به بخش خصوصی نداریم.

مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستان های خصوصی با بیان اینکه عدم رقابت در بخش خصوصی حوزه سلامت سبب شده تا سود دهی بخش درمان زیر سئوال برود، گفت: این وضعیت باعث شده تا افراد حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نباشند.

وی افزود: اگر بخواهیم بخش خصوصی در حوزه سلامت سرمایه گذاری کند، باید پای سرمایه گذاران صنعتی به حوزه بهداشت و درمان باز شود تا سوددهی داشته باشیم. یعنی باید حداقل سود سرمایه و استهلاک و سود معقولی در حد تعرفه های بانکی یا کمی پاینن تر از آن باقی بماند.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، با هدف معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بافعل کشور در این زمینه و شناسایی مشکلات و موانع و بسترهای سرمایه‌گذاری ۲ تا ۵ بهمن‌ ۹۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.