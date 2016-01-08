خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرستان کوهرنگ مهمترین شهرستان برفگیر کشور محسوب شده که سرچشمه سه رودخانه بزرگ کارون، دز و زایندهرود است.
این شهرستان یکی از زیباترین و پرجاذبهترین شهرستانهای گردشگری کشور محسوب میشود که همه نوع جاذبه گردشگری از جمله جنگل، رودخانه، آبشار، چشمه، غار یخی، پیست اسکی، روستاهای تاریخی و بکر، روستای پلکانی و... در آن وجود دارد.
نظیر جاذبههای کوهرنگ شاید در کمتر جایی از ایران مشاهده شود که همه نوع زیبایی گردشگری در آن وجود و هر فصل آن زیبایی خاصی داشته باشد.
نام کوهرنگ برگرفته از کوههای رنگی در این منطقه است که با ورود به این منطقه کوههای سفیدرنگ(پوشیده از برف)، کوههای سبزرنگ(پوشیده از سبزهزار)، کوههای قهوهای و قرمز مشاهده میشود.
فصل زمستان یکی از زیباترین فصلهای این شهرستان است بهطوریکه مسافران بسیاری در این فصل راهی شهرستان کوهرنگ میشوند.
در ابتدای سفر و ورود به منطقه کمکم پوشش گیاهی و صخرهای کوهستان و دشتها از مشاهده چشم پنهان میشوند و سفید مطلق همه منطقه را فرامیگیرد، هرچه به کوهرنگ نزدیکتر میشویم انباشتگی برف بیشتر میشود.
تجربه چشیدن پاک ترین آب معدنی ایران
سفیدی یکدست منطقه و گذر از جادههایی که دو طرف آن را دیوارهای چند متری برفی فراگرفتهاند یکی از زیباترین جاذبههای گردشگری این منطقه است که هیجان خاصی به مسافران و گردشگران میدهد.
در این مسیر رودخانههای پر آب و نهرها و چشمههای قندیل بسته بسیاری در کنار جاده مشاهده میشود بهطوریکه میتوان در کنار این چشمهها ایستاد و طعم واقعی معدنیترین و پاکترین آب ایران را چشید.
گذر آب از رودخانههای منطقه که حجم بسیار زیادی بخارآب از آنها بلند میشود در گستره سفیدرنگ منطقه جاذبهای است که گردشگران را در ابتدای سفر به منطقه مجذوب خود میکند.
مسافران این منطقه بیشتر بهصورت خانوادگی و با چند خودرو به کوهرنگ سفرکردهاند که به علت محصور بودن دو طرف جاده بهواسطه انباشته شدن برف، در جاده پارک کرده و بر روی خودروهای خود در حال صبحانه خوردن هستند.
با گذر از جاده پرپیچوخم و زیبای کوهرنگ وارد منطقه میشویم که آبشار تونل سوم کوهرنگ با آب شیریرنگ خود در ارتفاعات شمال منطقه خودنمایی میکند.
بازار داغ سفلی در کوهرنگ
قندیل بستن این آبشار جلوه خاصی در کنار برفهای سفیدرنگ منطقه ایجاد کرده است بهطوریکه همه مسافران و گردشگران در حال تصویربرداری و گرفتن سلفی از خود هستند.
نزدیک شدن به این آبشار نیازمند پوشیدن چکمه است چرا که گذر از برف های منطقه به چکمههای ساق بلند نیاز دارد. فرو رفتن در برف از انگشت پا تا کمر از نکاتی است که مسافران این منطقه با آن روبرو شدهاند.
بارش برف و راهاندازی پیست اسکی، ورود مسافران این منطقه را افزایش داده و از طرفی کسب و کار نیز در این منطقه از رونق بالایی برخوردار شده است.
اهالی منطقه با کرایه دادن تیوپ به مسافران توانستهاند از درآمد خوبی برخوردار باشند، برخی از محلیها نیز با فروش آش رشته، آش کشک، آش دوغ و چای داغ در میان برف انبوه برای خود کسب و کاری ایجاد کردهاند.
در یکطرف منطقه نیز زنان بختیاری بالباسهای زیبای رنگی و محلی خود در حال فروش محصولات منطقه ازجمله عسل، گیاهان دارویی، محصولات لبنی و صنایعدستی هستند و مسافران نیز استقبال خوبی از محصولات آنها کردهاند.
در یکطرف منطقه مردم اسکی و در طرف دیگر با تیوپ تفریح میکنند که سروصدای بازی و تفریح مردم کل منطقه را فراگرفته است.
برخی از مسافران با اتوبوسهای گردشگری بهصورت تور به کوهرنگ سفرکردهاند که پذیرایی نهار در رستورانهای منطقه از آنها انجام میشود.
اما در این میان اکثر مسافران با خودروی شخصی عازم منطقه شده و بر روی خیابانهای شهر چلگرد زیراندازی را پهن کردهاند و نهار طبخ شده خود را به همراه خانواده میل میکنند.
تقویت زیرساختهای گردشگری کوهرنگ
بخشدار مرکزی کوهرنگ در این رابطه گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ یکی از زیباترین شهرستانهای چهارمحال و بختیاری و کشور است وتوسعه بیش از پیش آن در حوزه گردشگری ضرورت دارد.
فرزاد حسینی با بیان اینکه در سال های گذشته کارهای بسیار خوبی در حوزه گردشگری در این شهرستان انجام شده است، عنوان کرد: هر ساله ورود مسافر و گردشگر نسبت به سال های قبل افزایش پیدا می کند که با این تفاسیر نیاز است که سرمایه گذاری در این شهرستان نیز هر ساله افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به وجود رودخانه، آبشارهای فراوان، بناهای تاریخی، طبیعت سبز و برفی این شهرستان، ادامه داد: آبشارها و چشمه های این شهرستان از نظر زیبایی و جلوه در میان آبشارها و چشمه های کشور منحصر به فرد است.
وی با اشاره به چشمه دیمه، ادامه داد: به عنوان مثال چشمه دیمه یکی از بزرگترین چشمه های کشور بوده که خروج حجم زیاد آب از دل کوه این چشمه را منحصر به فرد کرده است.
حسینی یادآور شد: احداث هتل، ساخت موزه آب، ساخت فروشگاه مواد غذایی و رستوران، احداث آلاچیق در مناطق گردشگری این شهرستان، احداث سرویس های بهداشتی و ... از اقدامات خوب انجام شده در مسیر توسعه شهرستان بوده است.
وی ادامه داد: هماکنون سه هتل در شهر چلگرد استان چهارمحال و بختیاری آماده اسکان مسافران و ورزشکاران هستند.
حسینی اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ در فصل زمستان بهواسطه داشتن پیست اسکی و جاذبههای زمستانی مقصد گردشگری مسافران بسیاری از استانهای کشور ازجمله اصفهان، خوزستان، تهران و... است.
ارمغانی که مسافران برای مردم کوهرنگ بجای گذاشتند
جنبوجوش تفریح و زیبایی های کوهرنگ سرمای منطقه را در طول روز برای گردشگران کمرنگ کرده است اما با گذر زمان و رسیدن به عصر وتاریک شدن هوا سرمای شدید منطقه را فرامیگیرد و مسافران بهسرعت منطقه را ترک میکنند بهطوریکه ترافیک شدید در جاده برگشت از این منطقه ایجاد میشود.
همه زیبایی یک روز زمستانی در منطقه بهجای خود، اما زبالههای ریخته شده در خیابانها و بر روی برفها و کثیف شدن چهره سفیدرنگ برف منطقه ارمغانی است که مسافران برای مردم کوهرنگ بر جای گذاشتهاند که انتظار میرود مهمانان این طبیعت زیبا به پاسداشت این همه جاذبه رنگارنگ، دامن کوهرنگ را با زبالهها تنها نگذارند.
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