به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «سینمای ایران» پنجشنبه شب ۱۷ دی ماه با حضور محمد حیدری دبیر سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و فریدون جیرانی عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر با اجرای علیرضا شجاع نوری از شبكه چهارم سیما روی آنتن رفت.

محمد حیدری در ابتدای این برنامه با اشاره به پیشینه تئاتری و حضورش در سینما اشاره کرد: من فضای سینما و تئاتر را خیلی دور از هم نمی‌بینم. سینما مجموعه‌ای از تصاویر در کنار یکدیگر است، در تئاتر هم خلاقیت بازیگر و کارگردان را می‌توان روی صحنه دید که همان دوباره در سینما به تصویر کشیده می‌شود. با این‌حال علاقه‌مند بودم ورودم به سینما با یک اثر هنری باشد و نه در جایگاه یک مدیر اما در ادامه با حضور حجت الله ایوبی در جایگاه مدیریت سینمایی كشور به سینما آمدم. حضور من در مدیریت سینما تازمانی که اهالی سینما بخواهند ادامه خواهد داشت و اگر قرار باشد نباشم، سراغ فیلمسازی می‌روم.

دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر همچنین تاکید کرد: جشنواره طی سال‌هایی که برگزار شده، فراز و نشیب زیادی داشته و باید توجه داشته باشیم که تولیدات سینمای ایران در این سال‌ها به لحاظ کمی افزایش پیدا کرده است. این روزها جشنوراه به اذعان خیلی از رسانه‌ها، حاشیه‌های زیادی را دارد. این حاشیه از نحوه کار هیات انتخاب که اسامی آنها اعلام نشد تا تغییر زمان برگزاری نشست‌ها وجود داشته است. دلیل اعلام نشدن اسامی اعضای هیات انتخاب به این بود که گفتگوهایی صورت نگیرد و به نظرم زحمت یک ساله فیلمساز به دلیل فضایی که ممکن است به وجود بیاید، از بین نرود.

هنوز استعفای شهاب حسینی را نپذیرفته ام

حیدری با اشاره به استعفای شهاب حسینی از مشاوری دبیر جشنواره فیلم فجر اضافه کرد: گاهی از برخی کلمات برداشت‌های دیگری می‌شود. من در نشست خبری اعلام کردم که «آشغال‌های دوست داشتنی» معضل شده است و منظورم این بود که این فیلم هر دوره به جشنواره ارایه می‌شود و نتوانسته وارد جشنواره شود. اگر آقای امیریوسفی از این صحبت من دلگیری پیدا کرده‌اند، عذرخواهی می‌کنم. این فیلم در دوره‌های قبلی جشنواره ارائه شده بود و نتوانسته بود پروانه نمایش بگیرد از این رو نمی‌توانست در جشنواره باشد. درباره استعفای آقای حسینی باید بگویم که وی استعفای خودشان را به مطبوعات ارایه دادند و این استعفا از نظر ما پذیرفته نیست. شهاب حسینی به هر حال در جشنواره هستند و اصلا جشنواره برای هنرمندان است.

اکران فیلم ها در کاخ جشنواره از ساعت ۱۴

دبیر جشنوراه فیلم فجر درباره نقش بستن تصویر مرحوم خسرو شكیبایی روی پوستر جشنواره فیلم فجر اظهار کرد: هدف اصلی جشنواره امسال این بود که سیمرغ‌های اصلی خود هنرمندان هستند و به همین دلیل تصمیم گرفتیم از تصویر هنرمندان در طراحی پوستر امسال استفاده کنیم و قطعا خسرو شکیبایی از جمله سینماگرانی است كه در ذهن همه باقی مانده است.

وی درباره طراحی این پوستر و حاشیه های ایجاد شده ادامه داد: مجید برزگر ایده را در ابتدا داد و در ادامه مجید برزگر با بزرگهمر حسین پور برای نقاشی تصویری كه امیر عابدی در سالیان گذشته از خسرو شكیبایی ثبت كرده بود صحبت كرد و در نهایت پوستر جشنواره خلق شد. معتقدم پوستر جشنواره مجموعه‌ای از همکاری آقای برزگر، آقای عابدی و آقای حسین‌پور است. اما ایده اصلی متعلق به مجید برزگر بوده است.

حیدری در ادامه به عدم حضور فیلم «یک شهروند كاملا معمولی» به كارگردانی مجید برزگر در بخش سودای سیمرغ اشاره و عنوان کرد: طبق آیین نامه جشنواره فیلم‌هایی که قبل از جشنواره در جای دیگری نمایش داده شده باشند، نمی‌توانند در بخش سودای سیمرغ باشند. اما در «هنر و تجربه» شرایط فرق می‌کند و ما تابع قوانین گروه هنر و تجربه هستیم و فیلم‌هایی که ممکن است قبلا در رویدادهای دیگری به نمایش در آمده باشند می توانند در این بخش به رقابت با دیگر آثار بپردازند.

وی همچنین درباره برج میلاد کاخ جشنواره و مدیریت آن گفت: بهروز غریب‌پور افتخار دادند که پذیرفتند در کنار ما و جشنواره باشند و با انرژی و انگیزه بالایی وارد شدند. ما در جشنواره گذرگاه سیمرغ و نگاهی به همه دوره‌های قبلی جشنواره خواهیم داشت؛ هنرمندان از فرش ایرانی عبور خواهند کرد و در این گذرگاه اتفاق‌های خوبی خواهد افتاد. ما قصد داریم برنامه‌ها را دقیق‌تر پیش ببریم، سخت‌گیری در تخصیص کارت‌ها پیش گرفته‌ شد و تلاش كردیم بخشی از مشكلات موجود در ادوار مختلف را رفع کنیم. در زمان اکران فیلم‌ها هم تغییراتی دادیم و نمایش فیلم‌ها از ساعت ۱۴ ظهر به بعد خواهد بود و نشست‌های مطبوعاتی آثار، صبح روز بعد برگزار می‌شود.

دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر یادآور شد: ۱۴ سینما و ۲۷ سالن سینما نمایش دهنده آثار جشنواره برای مردم خواهند بود. هنرمندان به سالن‌ها می‌روند اما شادی فرصتی برای پرسش و پاسخ وجود نداشته باشد، البته ما کاخ مردمی را پردیس سینمایی ملت انتخاب کرده‌ایم که برای سازندگان آثار فرش قرمز پخش می‌شود و هنرمندان در کنار مردم می‌بینند.

وی در ادامه با بیان اینكه دو فیلم نگاه نو سودای سیمرغ را جمعه اعلام می كنیم، اظهار كرد: اختتامیه جشنواره فیلم فجر را در برج میلاد و افتتاحیه این رویداد را در تالار وحدت برگزار خواهیم كرد. افتتاحیه ۱۱ بهمن خواهد بود. در کاخ جشنواره نیز میزبان اهالی رسانه، سازندگان آثار و هنرمندان و منتقدان ، مسئولان و مدیران فرهنگی نهادها و سازمان ها خواهیم بود.

جدا از فضای ممیزی فیلم ها را دیدیم

در ادامه برنامه فریدون جبرانی درباره حضورش در هیات انتخاب گفت: با حضور در این بخش به شناخت بیشتری به دوستانی که در هیات انتخاب بودند رسیدم و برای من کلاس درسی بود تا از نوع نگاه دوستان به فیلم ها استفاده کنم. در یک فضای بسیار صمیمی فیلم ها را دیدیم و برخی فیلم ها را کامل ندیدیم. فیلم میرکریمی را ۸۵ دقیقه و حاتمی کیا را ۸۰ دقیقه و «سیانور» را نزدیک به ۷۰ دقیقه و نسخه ۷۵ دقیقه ای «خانه یحیی» را دیدیم. نسخه ۳۰ دقیقه ای فیلم «هیهات» و ۴۰ دقیقه از فیلم «اروند» را دیدیم و درباره این دو اثر آخر نظری ندادیم.

عضو هیات انتخاب جشنواره گفت: برخی ها به خاطر دشمنی با خانه سینما بر سر فیلم «دختر» میرکریمی جنجال کردند. کسانی که نمایندگان کمیته دولتی بودند هیچ وقت نظر اصلاحی به ما ندادند و جدا از فضای ممیزی فیلم ها را دیدیم. دوستانی که از ممیزی آمده بودند نسبت به ما بازتر فیلم ها نگاه کردند و حتی دبیر هم نظری نداد که این نکته مهم است.

از دیدن فیلم های نگاه نو ترسیدم

فریدون جیرانی ادامه داد: تلخی فیلم های امسال از نگاه اجتماعی فیلمسازان می آید نه نگاه سیاسی. از دیدن فیلم های نگاه نو ترسیدم و نسل چهارم و پنجم دارند از نسل های گذشته جلو می زنند و نسل های قبل تر باید دوباره به سینمای شان نگاه کنند چون نسل چهارم و پنجم با سینما و جامعه روز همگام تر پیش می رود.