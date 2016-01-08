آن موقع که ما در فوتسال بودیم تیم منصوری وجود نداشت!

شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های کریم منصوری مبنی بر اینکه دبیری مدت کوتاهی است که وارد فوتسال شده است، اظهار کرد: فکر می‌کنم منصوری فراموشکار شده است. آن زمان که ما در فوتسال بودیم، تیم منصوری وجود نداشت. آن زمان که تیم‌هایی مثل استقلال در فوتسال بودند، ما هم تیم داشتیم. آن زمان خودم سرمربی تیم دبیری بودم و تیم را به لیگ دسته اول رساندم.

وی افزود: من در فوتسال هم مربی بوده‌ام و هم مدیر. این سئوال را باید از آقای منصوری پرسید که خودش چه زمانی وارد فوتسال شده است. اگر منصوری بیشتر از من در فوتسال بوده، بگوید چه سابقه‌ای دارد و مدارکش را رو کند!

مدیرعامل باشگاه دبیری درباره خبر عدم حضور این تیم در دیدار هفته پایانی مقابل آذرخش هم گفت: مسئولان تیم درخواست داشتند که به خاطر پاره‌ای از مشکلات در هفته آخر به بندرعباس نروند که من هم مخالفت کردم و گفتم تیم تحت هر شرایطی باید در بازی آخر حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم منصوری در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان کمیته فوتسال درباره اینکه شهرام دبیری می‌تواند نماینده فوتسالی‌ها در مجمع فدراسیون باشد، گفته بود: دبیری مدت کوتاهی است که وارد فوتسال شده؛ فوتسالی بودن صرفاً به این معنا نیست که در یکی از باشگاه‌ها مدیر باشد. مسلط بودن به فوتسال مهمتر است و اینکه طرف بتواند از حق فوتسال دفاع کند. ضمن اینکه ما درباره آینده صحبت می‌کنیم و مدت فعالیت دبیری در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال دو ماه دیگر تمام می‌شود.