خبر احضار سفیر ایران در ترکیه دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ضمن تکذیب خبری مبنی بر احضار سفیر ایران در ترکیه بخاطر بحران ریاض - تهران، تاکید کرد: هدف از این خبر کوتاه این بود که این پیام به مخاطبین القاء شود که ترکیه نیز به جمع حامیان سعودی در زمینه اعتراض دیپلماتیک به ایران پیوسته است. در حالی‌که واقعیت این است که خبر احضار، دروغ بوده و سفیر ایران در ترکیه به درخواست خود و در جهت تشریح مواضع ایران و آخرین تحولات جاری در این خصوص از وزارت خارجه ترکیه درخواست ملاقات کرده است.

به گزارش مهر، روزنامه دولتی «دیلی صباح» به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه ترکیه مدعی شد که در اعتراض به مطالب منتشر شده در رسانه های ایران ترکیه سفیر ایران را احضار کرد.

به نوشته این روزنامه، وزارت خارجه ترکیه نسبت به گزارش‌های رسانه‌ای در ایران که در آن‌ها عنوان شده که احتمالا بین سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ریاض و اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته عربستانی ارتباطی وجود دارد، اعتراض کرده و این گزارش‌ها را به شدت محکوم کرده است.