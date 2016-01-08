۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸

معاون شهردار تهران :

فقط خودروهای کم آلاینده طرح ترافیک دریافت می کنند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: تنهاخودروهای کم آلاینده می توانند مجوز طرح ترافیک ۹۵ بگیرند وخودروهای عمومی باری به شرط داشتن مجوزهای لازم قادر به اخذ مجوز طرح ترافیک خواهندبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفرتشکری هاشمی  به تعرفه پیشنهادی طرح ترافیک سالانه اشاره و تصریح کرد: تعرفه پیشنهادی سالانه به شورای اسلامی شهر تهران برمبنای قیمت پایه روزانه بوده است و هرچه تعداد روزهای انتخابی بیشترشود، نرخ پایه روزانه افزایش می یابد.

وی در ادامه افزود: سهمیه سالانه در حداقل ممکنه صادرمی شود و اولویت با کسانی است که در روز نیاز ، مجوز روزانه بخواهند.

معاون شهردار تهران گفت: هیچ افزایش سهمیه ای نخواهیم داشت و مجوزهای روزانه،هفتگی و سالانه در سقف سال گذشته خواهدبود.

تشکری هاشمی داشتن گواهی معتبرمعاینه فنی از مراکز معاینه فنی ایران(سیمفا) برای ثبت نام  را الزامی دانست و اظهارکرد: اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و گواهی عدم خلافی ضروری است.

وی افزود: ثبت نام ، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراضات احتمالی ، صرفا از طریق وب سایت شهرداری تهران و یا ussd میسراست و به هیچ عنوان فروش درحاشیه معابر انجام نمی شود.

تشکری هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: همچون سال قبل ، کنترل صرفا از طریق دوربین های پلاک خوان انجام می شود و متخلفین ، ضمن اعمال قانون از طریق پلیس راهور، مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، موظف به پرداخت عوارض مصوب نیز خواهند بود.

نورا حسینی

