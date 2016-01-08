فقط خودروهای کم آلاینده طرح ترافیک دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفرتشکری هاشمی به تعرفه پیشنهادی طرح ترافیک سالانه اشاره و تصریح کرد: تعرفه پیشنهادی سالانه به شورای اسلامی شهر تهران برمبنای قیمت پایه روزانه بوده است و هرچه تعداد روزهای انتخابی بیشترشود، نرخ پایه روزانه افزایش می یابد.

وی در ادامه افزود: سهمیه سالانه در حداقل ممکنه صادرمی شود و اولویت با کسانی است که در روز نیاز ، مجوز روزانه بخواهند.

معاون شهردار تهران گفت: هیچ افزایش سهمیه ای نخواهیم داشت و مجوزهای روزانه،هفتگی و سالانه در سقف سال گذشته خواهدبود.

تشکری هاشمی داشتن گواهی معتبرمعاینه فنی از مراکز معاینه فنی ایران(سیمفا) برای ثبت نام را الزامی دانست و اظهارکرد: اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و گواهی عدم خلافی ضروری است.

وی افزود: ثبت نام ، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراضات احتمالی ، صرفا از طریق وب سایت شهرداری تهران و یا ussd میسراست و به هیچ عنوان فروش درحاشیه معابر انجام نمی شود.

تشکری هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: همچون سال قبل ، کنترل صرفا از طریق دوربین های پلاک خوان انجام می شود و متخلفین ، ضمن اعمال قانون از طریق پلیس راهور، مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، موظف به پرداخت عوارض مصوب نیز خواهند بود.