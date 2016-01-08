به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «عادل الجبیر»، وزیر امور خارجه عربستان عصر روز گذشته با استقبال مقامات دولتی کشور میزبان از وی وارد «اسلام آباد» پایتخت پاکستان شد.

وزیر امور خارجه عربستان اولین دیدار خود را با «راحیل شریف» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان انجام داد و سپس به دیدار «محمد نواز شریف» نخست وزیر کشور میزبان رفت.

براساس بیانیه رسمی که وزارت امور خارجه پاکستان دقایقی پیش صادر کرد آمده است: پاکستان معتقد به محترم شمرده شدن موازین و مقررات بین المللی و پایبندی به اصول عدم مداخله (در امور سایر کشورها) است

براساس بیانیه یادشده، نواز شریف در دیدار عادل الجبیر گفت: مردم پاکستان همیشه شانه به شانه مردم عربستان در برابر هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و حاکمیت عربستان خواهند ایستاد.

در ادامه این بیانیه آمده است: عادل الجبیر جزئیات مربوط به ائتلاف جدید تحت رهبری عربستان را برای نخست وزیر پاکستان مطرح کرد و نواز شریف ضمن استقبال از اقدام عربستان برای تشکیل این ائتلاف، تاکید کرد که پاکستان از چنین تلاش های منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی استقبال می کند.

براساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، نخست وزیر این کشور همچنین خواستار توسعه روابط دوجانبه با عربستان در همه زمنیه ها از جمله همکاری های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و تجاری شد.

نواز شریف همچنین خواستار افزایش سرمایه گذاری عربستان در پاکستان به ویژه در حوزه انرژی و اقتصاد این کشور شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: پاکستان از تشدید تنش میان ایران و عربستان عمیقا اظهار تاسف کرد و حوادث اخیر درخصوص سفارت عربستان در تهران را محکوم دانست. پاکستان معتقد به محترم شمرده شدن موازین و مقررات بین المللی و پایبندی به اصول عدم مداخله (در امور سایر کشورها) است

براساس این بیانیه، نخست وزیر پاکستان خواستار حل اختلافات میان تهران و ریاض به صورت مسالمت آمیز شد و این شیوه را به نفع وحدت جهان اسلام در شرایط پرچالش کنونی دانست.

عادل الجبیر با «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی نیز دیدار کرد و دو طرف روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند، وزیر امور خارجه عربستان در این دیدار، توضیحاتی درخصوص وضعیت اخیر در روابط میان ریاض و تهران مطرح کرد.

لازم به ذکر است که بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی برجسته پاکستان از جمله نمایندگان پارلمان، در روزهای اخیر از دولت پاکستان خواسته اند تا ضمن پرهیز از اتخاذ سیاست جانبدارانه در خصوص تحولات اخیر در روابط تهران-ریاض، درجهت کمک به رفع تنش های ایجاد شده گام بردارد.

عادل الجبیر که اولین سفر رسمی خود به پاکستان را از زمان منصوب شدن به عنوان وزیر امور خارجه عربستان در سال گذشته تجربه می کند. در این سفر جزئیات مربوط به ائتلاف خودساخته اش را که پاکستان منتظر دریافت آن بود، در اختیار مقامات اسلام آباد قرار داده است.

پاکستان اعلام کرده بود که هرگونه تصمیم گیری درخصوص میزان مشارکت این کشور در ائتلاف ۳۴ کشور تحت رهبری عربستان را بعد از دریافت جزئیات آن از سوی ریاض، اتخاذ خواهد کرد. با این وجود، در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان، مطلب صریحی درخصوص تصمیم مشخص پاکستان در خصوص میزان مشارکت این کشور در ائتلاف یاد شده گنجانده نشده است.