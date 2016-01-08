برخی اقدامات مقابله با آلودگی هوا شبیه شوخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی با بیان اینکه بايد به تمام طرح‌ هاي شهري، پيوست زيست محيطي اضافه شده و هیچ طرحی، بدون پیوست محیط ریستی اجرا نشود گفت:يكي از راهكارهاي عملي براي تطبيق اقدامات مديريت شهری با نظرات شهروندان و همدل کردن مردم شهر با مسئولان شهری، تقویت مديريت محلي است که تبلور و تجلی آن، شوراياري‌ ها هستند.

وي با تأكيد بر اينكه مهم ترين دلیل آلودگی هوای تهران، آلاینده های ناشی از حجم بالاي سفرهاي درون شهري است كه منبع و منشاء توليد بيش از ۷۰ درصد آلودگي هوای پایتخت است، اعلام كرد: براي كاهش تعداد سفرهاي درون شهري، دو راهكار پيش رو داريم؛ نخست آن كه از سوخت پاك استفاده كنيم و دوم این که با افزايش زيرساخت‌ هاي حمل و نقل عمومي، تعداد سفرهاي درون شهري که با وسايل نقليه شخصي انجام می شود را كاهش دهیم.



رئیس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه تراكم جمعيت و گسترش شهرنشيني، شاخص كيفيت زندگي در پايتخت را تحت تأثير خود قرار داده، اظهار كرد: بر اساس چشم انداز برنامه توسعه، قرار بود تهران در سال ۱۴۰۴، ده ميليون نفر جمعیت داشته باشد، در صورتی که در حال حاضر و ۱۰ سال زودتر، جمعيت تهران به ده ميليون نفر رسيده است.

حقاني با بيان اينكه اين در حالي است كه به دليل برخی مسائل و مشکلات، در بسياري از شاخص هاي طرح جامع و طرح تفصيلي، تهران با عقب ماندگي رو به روست، تصريح كرد: بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافيك، ناوگان اتوبوسراني تهران در حال حاضر بايد ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس داشته باشد، در صورتي كه ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس دارد كه ۵۰ درصد از آنها نيز كاملاً فرسوده هستند و علاوه بر آن، ناوگان ميني‌ بوسراني تهران، ۱۱۰۰ دستگاه ميني بوس دارد كه ۱۰۰ درصد آنها ۱۰۰ درصد فرسوده هستند و سرانجام این که ناوگان تاكسيراني تهران نيز ۸۰ هزار دستگاه تاكسي دارد كه ۲۵ درصد آنها فرسوده هستند.

وي با تأكيد بر اينكه در مقابل انبوه آلودگي كه توسط اين حجم از خودروهای فرسوده چه در ناوگان حمل و نقل عمومي و چه در ناوگان حمل و نقل شخصي توليد مي شود، انجام برخي اقدامات مانند تعطيلي مدارس و اجراي طرح زوج و فرد از درِ منازل، بیشتر به شوخی شبیه است و مانند آن است كه بخواهيم درد سرطان را با آسپرين درمان كنيم، اضافه كرد: زماني مي‌توانيم در تهران آسمان آبي و هوای پاک داشته باشيم كه به عنوان نخستین گام، شبكه متروی پایتخت را تكميل كنيم.

رئیس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه در راهبردها و سياست‌هایمان در مورد كاهش آلودگي هوا حرف های قشنگی مي زنيم، در صورتی که در سمت و سوي برنامه هاي اجرايي مان، توسعه حمل و نقل عمومي هیچ جایی ندارد، اظهار كرد: به جاي ارائه مطالبات حمل و نقل عمومي، از طريق پرداخت وام به منظور تخلیه ۱۱۰ هزار دستگاه خودروي سواري از انبار خودروسازان، به حمل و نقل شخصي تسهيلات ارائه مي دهيم و برای رانندگان خودروهای شخصی «فرش قرمز» پهن می کنیم در صورتی که مسافران حمل و نقل عمومی را در مضیقه قرار می دهیم و توقع هم داريم و در مقابله با آلودگي هوا موفق شويم.

حقاني با بيان اينكه قانون كاهش آلودگي هوا كه در سال ۷۹ ابلاغ شد از طريق اقدماتي همچون حذف سرب از سوخت در كاهش آلودگي هواي تهران بسیار مؤثر بود، تصريح كرد: اين قانون از ابتداي دولت نهم به كُما رفت تا اين كه در دولت دهم مجدداً احیاء شد و حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده نوسازي شده و بخشی از خودروهاي عمومي مجهز به كاتاليست شدند.

وي در پايان با تأكيد بر اينكه بر اساس اين قانون، بنا بود هر سال سهم حمل و نقل عمومي از مجموع سفرهاي شهري، ۵ درصد افزايش پيدا كند،‌ مصرف انرژي اصلاح شود و پياده روي و دوچرخه سواري گسترش يآبد، خاطرنشان كرد: همچنين قرار بود تعداد جايگاه هاي تك تلمبه اي نیز براي در دسترس قرار دادن جايگاه هاي سوخت در سطح شهر نیز ايجاد شود كه اجرا نشده است.