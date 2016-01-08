دولت وحدت ملی باید در لیبی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تشکیل فوری دولت وحدت ملی در لیبی شد.

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به حملات تروریستی گروه داعش به تأسیسات نفتی لیبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این اقدامات مجرمانه نشان دهنده لزوم تشکیل فوری توافق سیاسی در لیبی و تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور است.

وی ادامه داد: وحدت بهترین راهی است که احزاب مختلف در لیبی می توانند از طریق آن با تمامی اَشکال تروریسم به مبارزه برخیزند.

لازم به ذکر است مذاکرات وحدت ملی تحت نظارت سازمان ملل متحد تقریباً به مدت یک سال است که در لیبی در حال انجام است؛ در این میان به دلیل موفقیت اندک آن و نیز عدم توافق جامع برای حل مشکلات ناشی از دوگانگی ایجاد شده در لیبی، تروریست های داعش از هر فرصتی برای حمله به تأسیسات نفتی این کشور استفاده می کنند به نحوی که تهاجم روزهای گذشته این گروه مؤید این واقعیت است.