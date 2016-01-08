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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

برای مقابله با کارشکنی عربستانی ها؛

جلسه مسئولان فوتبال با وزیر ورزش فردا برگزار می شود

جلسه مسئولان فوتبال با وزیر ورزش فردا برگزار می شود

مسئولان ورزش فردا در نشستی راه های مقابله با کارشکنی عربستانی ها در لیگ قهرمانان آسیا را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات سیاسی که بین دو کشور ایران و عربستان رخ داد، مسئولان فوتبال عربستان اقدام به کارشکنی و جوسازی علیه فوتبال ایران کردند و از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستند دیدارهای تیم های این کشور با ایرانی ها را در کشور دیگری برگزار کند چرا که آنها به ایران نخواهند رفت.

به دنبال این جوسازی ها مسئولان فوتبال کشورمان قرار است روز شنبه در نشستی با وزیر ورزش و جوانان راهکارهای مقابله با این جوسازی ها را پیدا کنند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ و برخی مسئولان فوتبالی در نشست با محمود گودرزی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3019670
رضا خسروي

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