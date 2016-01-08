سقوط مرگبار از طبقه هشتم/۲ کارگر جوان جان باختند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه سقوط دو کارگر از ارتفاع، گفت: در ساعت ۱۶:۵۳ دقیقه دیروز حادثه سقوط ۲ کارگر در یک ساختمان در حال ساخت واقع در بلوار پروین به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعلام و ماموران ۲ ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد ۲ کارگر ۲۵ و ۳۰ ساله در طبقه هشتم یک ساختمان در حال ساخت مشغول جوشکاری بودند که به یک باره همراه با یک تیرآهن به طبق دوم این ساختمان سقوط میکنند.
ملکی افزود: آتشنشانان بلافاصله پس از ایمنسازیهای لازم این دو کارگر را تحویل عوامل اورژانس میشود که مشخص میشود جان خود را از دست دادهاند.
به گفته وی، در ساعت ۶:۲۵ دقیقه عملیات این حادثه به پایان رسید و محل حادثه تحویل عوامل نیروی انتظامی برای بررسی علت حادثه داده شد.
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