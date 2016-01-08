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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سقوط مرگبار از طبقه هشتم/۲ کارگر جوان جان باختند

سقوط مرگبار از طبقه هشتم/۲ کارگر جوان جان باختند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: دو کارگر جوان در اثر سقوط از طبقه هشتم یک ساختمان در حال احداث، جان باختند.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حادثه سقوط دو کارگر از ارتفاع، گفت: در ساعت ۱۶:۵۳ دقیقه  دیروز حادثه سقوط ۲ کارگر در یک ساختمان در حال ساخت واقع در بلوار پروین به سامانه آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و ماموران ۲ ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد ۲ کارگر ۲۵ و ۳۰ ساله در طبقه هشتم یک ساختمان در حال ساخت مشغول جوشکاری بودند که به یک باره همراه با یک تیرآهن به طبق دوم این ساختمان سقوط می‌کنند.

ملکی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله پس از ایمن‌سازی‌های لازم این دو کارگر را تحویل عوامل اورژانس می‌شود که مشخص می‌شود جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته وی، در ساعت ۶:۲۵ دقیقه عملیات این حادثه به پایان رسید و محل حادثه تحویل عوامل نیروی انتظامی برای بررسی علت حادثه داده شد.

کد مطلب 3019671

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