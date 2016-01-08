دولت كمتر از ۱۰ درصد سهم مترو را پرداخت كرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرين فصل سال در شرايطي آغاز شده و روزهاي ناسالم آن به واسطه تعطیلی مدارس، یکی در میان سپري مي ‌شود و چتر ضخيم آلودگي، آسمان خاكستري تهران را سياه كرده كه مردم اين كلان شهر از حقوق قانوني خود كه در دولت ‌هاي نهم و دهم محروم نگه داشته شده بودند، همچنان محرومند و با گذشت بيش از ۶۰ درصد از عمر دولت يازدهم، به تدريج در حال از دست دادن اميد خود از تدبير دولت در احقاق حقوق معوقه خود هستند و در چنین شرایطی، طرح ادعاهایی مبنی بر این که دولت بیشتر از سهم ۵۰ درصدی خود به مترو کمک کرده، تأمل برانگیز است.

سيد جعفر تشكري هاشمي معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران در این ارتباط با رد ادعاهايي مبني بر اينكه دولت بيشتر از سهم ۵۰ درصدي خود به مترو كمك كرده، گفت: واقعیت این است که دولت، كمتر از ۱۰ درصد از سهم خود را به مترو تهران پرداخت كرده و ظاهراً مسئولان دولتی، كمک هايی كه به سایر شهرهاي کشور همچون قم و اهواز انجام می دهند را نيز به حساب تهران می نویسند.

وی افزود: تهران ۹ ميليون نفر جمعيت ثابت و ۱۲ ميليون نفر جمعیت شناور دارد و روزانه ۳ ميليون جا به جايي از طريق شبکه ۱۷۰ كيلومتری متروي در حال بهره ‌برداري تهران انجام مي‌ شود كه با هيچ يك از شهرهاي كشور كه مترو در آنها به بهره برداري رسیده، قابل مقايسه نيست.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه اعتقاد داريم ايران فقط تهران نيست اما تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي و مركز سياسي كشور، مراكز عمده آموزشي و اداري، اجتماعي و اقتصادي، بهداشتي و درماني، فرهنگي و هنري و... را در خود جاي داده، اظهار كرد: نقش ملي و جايگاه بين المللي تهران، اقتضاء مي كند تا از منظر ملي و با دیدگاه کلان به اين كلان شهر نگريسته شده و از نگاه محدود و محلی به اين شهر جهاني، اجتناب كنيم.

تشكري هاشمي با بيان اينكه حتی آن بخش از بدهي‌ هاي دولت به مديريت شهري تهران كه خود مسئولان دولتي آنها را پذيرفته و به آن اذعان دارند را نيز پرداخت نمي كنند، تصريح كرد: در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت بايد سالانه مبلغ ۴ هزار ميليارد تومان به حمل و نقل عمومي بپردازد كه هيچ خبري از آن نيست.

وي با تأكيد بر اينكه در حالي که مسئولان دولتي نيز قبول دارند در دو سال و نيم روي كار آمدن دولت يازدهم، حتي يك دستگاه اتوبوس نيز به تهران اختصاص نداده و هيچ هزينه اي نیز بابت خريد اتوبوس برای تهران پرداخت نكرده اند، اضافه كرد: اين در حالي است كه دولت به راحتي دو هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان تسهيلات در قالب وام بانكي براي خريد ۱۱۰ هزار دستگاه خودروي شخصي به خودروسازان اختصاص مي دهد.

معاون شهردار تهران با اشاره به وعده ارائه تسهيلات دولتي براي خروج ۹۰ هزار دستگاه تاكسي فرسوده از ناوگان تاكسيراني سراسر كشور، اظهار كرد: مشكل رانندگان تاكسي فرسوده تهران با ارجاع به آينده حل نمي شود و نيازمند اقدام اجرایی و عملي برای همین امروز است، كما اين كه مشكل رانندگان بيش از يك هزار دستگاه ميني‌ بوس فرسوده تهران نيز با وعده و وعید برطرف نمي شود و انتظار ۲۰ هزار راننده تاكسي و ميني بوس فرسوده تهران از دولت، این است که حداقل تسهيلاتي مشابه آنچه كه اخیراً به متقاضيان ۱۱۰ هزار دستگاه خودروي شخصي اختصاص داده شد را براي آنها نيز در نظر بگیرند.

تشكري هاشمي با بيان اينكه چرا بايد سهم شهر تهران از محل جرايم راهنمايي و رانندگي که شهروندان همين شهر می پردازند، پرداخت نشود و چرا بايد یارانه شهروندان تهراني بابت بليت مترو و اتوبوس به صورت قطره چكاني پرداخت شود، تصريح كرد: به گفته مسئولان دولتي، تهران سال گذشته ۱۴ ميليارد تومان براي توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي از وزارت كشور دريافت كرده كه اگر آن را بپذیریم، این مبلع تنها براي خريداري ۱۴ دستگاه اتوبوس دوكابين كه پاسخگوي يكي از خطوط اتوبوسراني تهران نيز نيست، كفايت مي كند.

وي در پايان با تأكيد بر اين كه مسئولان دولتي نيز اذعان دارند که از ابتدای امسال تا کنون که در فصل پاياني سال قرار داریم، مجموعاً ۴۷ و نيم ميليارد تومان به متروي تهران پرداخت نموده اند، خاطرنشان كرد: ساخت هر كيلومتر مترو، حداقل ۱۵۰ ميليارد تومان هزينه دارد كه با احتساب اين رقم، مبلغ پرداختي از سوي دولت، تنها براي ساخت ۳۱۶ متر و ۶۶ سانتیمتر مترو كفايت مي كند و حتی برای ساخت مترو در فاصله كوتاه بين ساختمان وزارت كشور در خيابان فاطمي تا ساختمان سازمان شهرداري ها در خيابان كارگر نيز کافی نیست و در شرایط موجود، امیدواریم نمایندگان مجلس دهم به مسائل و مشکلات تهران توجه کنند.