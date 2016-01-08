وضعیت ترافیکی جاده های کشور/ ۴ محور همچنان مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی، گفت: طبق آخرین گزارشات از مرکز کنترل ترافیک در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه به وضعیت‌های ترافیکی در جاده‌ها اشاره کرد و گفت: تردد موتور سیکلت از ساعت از روز چهارشنبه تا ساعت ۲۴ امروز از محورهای كرج - چالوس، هراز، فيروزكوه و محورتهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به این مطلب که تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۳ امروز از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پليس راه درمحل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۳۰ الي ساعت ۲۳ امروز از ۱۵ كيلومتري جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

سرهنگ رحمانی به حرکت وسایل نقلیه سنگین اشاره کرد و گفت: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت در محور کندوان از محور كرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده. همچنین تردد تمامی تریلرها در محور هرازکماکان ممنوع است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان آذربایجان غربی محور شاهین دژ-بوکان بارش برف و در استان کردستان محورهای سنندج-کرمانشاه و مریوان، آذربایجان غربی محورهای سردشت مهاآباد و سردشت - پیران شهر، کرمانشاه محورهای قصر شیرین و سر پل ذهاب بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان عنوان کرد: محورهای شمشمک - دیزین، پونل - خلخال، بوکان - مهاباد، محور سروآباد - پاوه کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.