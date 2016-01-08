به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا رضا زاده صبح جمعه در آئین اجرایی ساخت سد سرنی در میناب گفت: پروژه ساخت سد سرنی پروژه ای است که بر روی یک رودخانه فصلی با آورد سیلابی قرار دارد وچون این رودخانه سیلابی است حتی برای تغذیه زمین فرصت جذب شدن را ندارد وبه دریا سرازیر می شود.

رضا زاده بیان کرد: این سد در حال احداث دو هدف، تامین آب شرب منطقه به میزان ۱۹ میلیون متر مکعب و تامین حق آبه دشت به میزان ۹ میلیون مترمکعب را دنبال می کند که با این کار فرصت تغذیه سفره‌های زیر زمینی را فراهم کرده و باعث بهبود مسائل زیست محیطی می شود.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ایران افزود: وقتی که به این نکات درخصوص سد سرنی اشاره می شود خواهیم دید که این پروژه یک پروژه ارزشمند برای منطقه است.

رضا زاده با بیان اینکه در فاصله ۳۶ کیلومتری این سد، سد استقلال وجود دارد اظهار داشت: این سد به کمک سد استقلال می آید و امکان مدیریت آب را در منطقه افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: مدیرانی که در آینده از این سد بهره برداری می کنند در مواقع بی آبی یا کم آبی با تلفیق این دوسد می توانند تناسب بهتری را ایجاد و در مواقع پرآبی آب را در هردو سد ذخیره کنند.

رضا زاده افزود: آنچه که در بسته اجرایی این سد دیده می شود ارتقا کیفیت آب است که با ایجاد تصفیه خانه جدید در کنار تصفیه خانه سد استقلال می توان آب هردو سد را در تصفیه خانه جدید که از امکانات وشرایط بهتری برخوردار است، با کیفیت بهتر و بالاتر تصفیه کرد و این آب را در اختیار مردم قرار داد.

این مسئول بیان کرد: ما یک کشور توسعه یافته هستیم که پروژه های زیادی را در داخل کشور خود جای داده ایم که با توجه به شرایط کنونی کشور بودجه فعلی جوابگوی این همه طرح وپروژه نخواهد شد وباید تلاش شود تا منابع مالی را برای اجرای این پروژه ها متنوع کنیم.

وی با یادآوری اینکه شرایط پسا تحریم و برجام به شرایط ایده آل خود نزدیک شده است گفت: باتوجه به مشکلات وشرایط موجود در کشور ما به سمت بانک توسعه اسلامی می رویم که با توجه به این شرایط ۱۹درصد اعتبار این پروژه که نمی توانستیم از بانک توسعه اسلامی تامین کنیم را از منابع داخلی تامین ومابقی این منابع که ۸۱ درصد است را با شرایط زیر ۵ درصد استفاده می شود.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: در همین مدت فعلی توانسته ایم که میزان ۶.۲ میلیون دلار در بحث پیش پرداختهای طرح و مباحث مشاوره ای این پروژه را کسب کنیم.