به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه همایش دبیران شورایاری های محلات شهر تهران در جمع خبرنگاران باتاکید بر اینکه اگر به قوانین و مقررات نگاهی بیاندازیم بیش از پیش متوجه جایگاه و نقش شوراها در کشور خواهیم شد، گفت: در قانون اساسی کشورمان نیز به نقش شوراها در مدیریت کشور اشاره شده است.

وی با بیان اینکه اگر به قوانین سایر کشورها نیز نگاهی بیاندازیم متوجه نقش مردم در تصمیم گیری های مدیریتی می شویم، افزود: وقتی مردم بودجه شهرشان را خود تامین می کنند، پس باید در نحوه مدیریت آن نیز دخالت داشته باشند.

قالیباف تصریح کرد: در حال حاضر ما در شورای محلات پایتخت مدیران محلات را داریم که اولویت های محله را برای شهرداری تشریح و تعیین می کنند.

شهردار پایتخت با اشاره اینکه شورایاران باعث همبستگی در محلات می شوند، ادامه داد: حضور شهروندان، شورایاران و دبیران شورایاری باعث کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی و رشد فرهنگی در محلات می شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در برنامه های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور تاکید شده است که امورات خدماتی و امورات مربوط به شهر به طور یکپارچه در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، گفت: ۳۲ وظیفه یادآوری شده که باید به مدیریت شهری واگذار شود اما عملا در بیست و چند سال گذشته هیچ واگذاری صورت نگرفته است.

قالیباف همچنین گفت: خوشبختانه ما خودمان آمدیم کار را در محلات از سطح پایین آغاز کرده و روز به روز آن را گسترش دادیم. در جلسه ای که مسئوولان آموزش پرورش، آب و فاضلاب، وزارت ارشاد و... نیز در سطح محلات حضور داشتند، اعلام کردیم اصلاح نظام اداری و اجرایی از بالا به پایین امکان پذیر است نه از پایین به بالا.

وی با بیان اینکه ما این کار را ابتدا از خودمان شروع کرده ایم، اظهارکرد: درحال حاضر سازمان ها و نهادهای خدماتی دیگر نیز حضور خود را پررنگ کرده اند و من مطمئن هستم همانطور که در ده سال گذشته گام های جدی در این خصوص برداشته ایم، در ۱۰ سال آینده نیز این اقدامات به طور کامل نهادینه می شود.

شهردار پایتخت در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیرگذاری شورایاران در مدیریت شهری تهران گفت: در این دوره از فعالیت شورایاران خوشبختانه شاهد حضور گسترده اساتید دانشگاه ها، مدیران و نخبگان بوده ایم. کسانی که تجربیات گرانب هایی دارند که می توانند آنها را در اختیار مدیریت شهری تهران قرار دهند.