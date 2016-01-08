نیروی دریایی خود را در دریای چین جنوبی باید تقویت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان جمهوریخواه مناقشه های آمریکا با چین در دریای چین جنوبی را فرصتی برای تقویت هر چه بیشتر نیروی دریایی این کشور دانستند.

«پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در اظهاراتی گفت: تنش های موجود میان واشنگتن و پکن پیرامون دریای چین جنوبی نشان می دهد که لازم است نیروی دریایی خود را به عنوان اقدامی بازدارنده تقویت کند.

پل رایان با انتقاد از دولت این کشور که خواستار کاهش ناوگان نیروی دریایی آمریکا در دریای چین جنوبی شده بود، افزود: نباید رئیس جمهوری داشته باشیم که درخواست کاهش کشتی های ما به تعدادی کمتر از جنگ جهانی اول را داشته باشد.

وی که از جمهوریخواهان تندرو و مدافع سیاست های جنگ افروزانه است، ادامه داد: باید نیروی دریایی خود را تقویت کنیم؛ باید سیاست خارجی خود را تغییر داده و از حالت کنونی خارج شویم.

لازم به ذکر است، آمریکا به بهانه قانون کشتیرانی آزاد، مدتی است که کشتی های جنگی و برخی هواپیماهای خود را در دریای چین جنوبی مستقر و یا از آن عبور داده است؛ اقدامی که چین بارها آن را به دلیل نقض حاکمیت خود در این دریا مورد انتقاد شدیدی قرار داده است.