۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

شورای استانداری الانبار خبر داد؛

هلاکت «ابومحمد العدنانی» سخنگوی البغدادی در الانبار

«عید عماش الکربولی» سخنگوی شورای استانداری الانبار در سخنانی اعلام کرد که «ابومحمد العدنانی» سخنگوی البغدادی در جریان درگیری‌های اخیر در این استان به هلاکت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «عید عماش الکربولی» سخنگوی شورای استانداری الانبار عراق از هلاکت سخنگوی البغدادی در این استان خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: «ابومحمد العدنانی» سخنگوی البغدادی در جریان درگیری‌های اخیر در این استان به هلاکت رسیده است.

سخنگوی شورای استانداری الانبار همچنین اظهار داشت: العدنانی که در درگیری های میان تروریست های داعش و نظامیان عراقی در منطقه «حدیثه» مشارکت داشت، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی زخمی و سپس به هلاکت رسید.

گفتنی است، مقامات امنیتی عراق طی سال ۲۰۱۵ سه بار از کشته شدن سخنگوی «ابوبکر البغدادی» سرکرده ارشد تروریست های تکفیری داعش خبر داده بودند.

