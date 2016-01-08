آلودگی هوای تهران مشابه زمستان های گذشته است/همه مقصریم

وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در زمستان سال ۹۴ گفت: امسال بر اساس آمارها، هوای تهران نسبت به سالهای گذشته بدتر نشده است. شاید نسبت به سال ۹۰ کمی هم بهتر است. آنچه امسال را نسبت به سالهای گذشته متفاوت میکند، تداوم آلودگی هوا بود. هر چند در دو سال پیش، از ۳۰ روز دی، ۲۹ روز ناسالم داشتیم. معضل آلودگی هوا، معضل یک روز و دو روز نیست، مشکل این دولت و دولتهای گذشته نیست، بلکه مشکلی است که در گذشته بوجود آمده و عامل آن هم توسعه ناهمگون شهر است. متاسفانه ما شهری ناپایدار داریم؛ شهری که یک روز در آن باد نوزند، دچار بحران شود، شهری ناپایدار است. در این وضعیت مسئولان مجبورند فشار را از روی شانههای خود بردارند. مدیری که یکی دو سال در مجموعهای قرار میگیرد، نه میتواند در بوجود آمدن آلودگی هوا موثر باشد، نه در کاهش آن. قوانین و برنامهها در خصوص آلودگی هوا مشخص است و تقریبا هر نهادی میداند چه مسئولیتی باید انجام دهد تا سبب کاهش آلودگی هوا شود.
وی ادامه داد: در خصوص آلودگی هوا همه به یک اندازه مقصریم. از محیط زیست گرفته تا خودروساز، وزارت نفت و شهرداری و مشکل بسیار بزرگ و پیچیده شده؛ بنابراین برخی مجبورند تحت فشار افکار عمومی، دستاویزهایی برای آنکه فشار را از روی خود بردارند، پیدا کنند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص اینکه اگر طرح کاهش در پایتخت اجرایی می شود چه میزان در کاهش آلودگی هوا تاثیر گذار بود، گفت: طرح کاهش یک طرح سیاستگذاری آلودگی هواست و کمک به پالایش ناوگان شهر میکند که به تدریج خودروهای آلاینده خارج شوند و خودروهای پاکتر وارد شهر شوند. مطالعات طرحهای LEZ در همه دنیا انجام شده و نشان میدهد با پالایش ناوگان شهری، کیفیت هوا روزبهروز بهتر میشود.
وی ادامه داد: اگر طرح کاهش در تهران اجرا شده بود با استناد به بانک اطلاعات خودروهای زرد و قرمز در شرایطی که هوا در وضعیت هشدار قرار میگیرد امکان مدیریت و برنامهریزی دقیق برای کاهش آلایندهها و اعمال سیاستهای درست ترافیکی وجود داشت.
حسینی اتخاذ تصمیماتی مثل تعطیلی مدارس یا ممنوعیت فروش طرح ترافیک در تهران و محدود کردن فعالیت کارخانههای سیمان و مانند آنها را برنامههای مقطعی دانست که آثار آنی و کوتاه مدت بر کیفیت هوای تهران دارند؛ اما مشکل آلودگی هوا را حل نمیکنند.
وی افزود: اگرچه باید در شرایط خاص از همه ابزارها برای بهبود کیفیت هوای تهران استفاده کرد؛ اما آلودگی هوا در تهران رو به افزایش است و تهران در بیشتر روزهای سال هوای سالم ندارد. کنترل و کاهش با اجرای طرحهای مقطعی و کوتاه مدت ممکن نمیشود و در این زمینه باید اجرای سیاستها و برنامههایی را مورد توجه قرار داد که ممکن است دیربازده باشند و نتایج آن چند سال بعد نمایان شود؛ اما نتایج و تاثیر آنها پایدار و طولانی مدت خواهد بود. به نظر میرسد با توجه به چالشهای موجود میان مدیریت شهری و پلیس و عدم پیگیری نهادهای نظارتی مانند شورای شهر تهران درخصوص سرانجام این طرح، طرح کاهش دست کم امسال اجرایی نشود.
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