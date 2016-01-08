وضعیت سراهای محله رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در گردهمایی دبیران شورایاری محلات شهر تهران گفت: ما در فلسفه برگزاری این نشست دنبال همایش برگزار کردن نبودیم بلکه به دنبال آن بودیم تا یک تحرک و قدم رو به جلو انجام داده و زمینه های فعالیت مناسب شما را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: ما سعی کردیم در همایش امروز تفاهم نامه با دستگاه هایی امضا کنیم که درآن ها اولویت خاصی برای حل مشکلات مردم باشد. ما در تفاهم نامه خود به دستگاه های قوه قضایه، آموزش و پرورش، آب و فاضلات و زیباسازی تاکید کردیم تا رابطان منطقه ای خود را معرفی کنند تا در جلساتی که ما در مناطق برگزار می کنیم حضور داشته و تصمیم های عملیاتی و اجرایی برای حل مشکلات مردم بگیرند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: ما در آینده نیز با سازمان هایی مانند پسماند، ورزش، مدیریت بحران، ستاد امر به معروف، صدا و سیما، مرکز رسیدگی به امور بسیج و مساجد و دهها سازمان دیگر که به طور مستقیم مردم در محلات با آن ها سر و کار دارند تفاهم نامه امضا خواهیم کرد تا به حل مشکلات مردم در محله بپردازند.

طلایی ادامه داد: ما الان ساز و کار نظام تصمیم سازی از پایین به بالا را فراهم کرده ایم اما این موضوع بستگی به این دارد که چطور این ساز و کار اجرایی شود. من انتظار دارم هم از بعد کمی، تشکیل جلسات را در جدول زمان بندی های درست و مناسب انجام دهید هم از بعد کیفی، مصوبات را غنی کنید، چاره اندیشی کنید و یک مسئله را در محل حل کنید.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها اظهار داشت: در کار گروه ها باید از داوطلبانی که رای نیاورده اند و از شورایاران ادوار گذشته استفاده کرده و از تجارب آن ها نیز بهره ببرید و به موضوعات مناسب بپردازید. بدون شک وقتی ایده ای مناسب در محله ای مورد توجه قرار گیرد و خوب پخته شود ما در شورای شهر آن را به کمسیون مربوط می بریم و پس از کامل شدن آن را به صورت طرح در شورا تصویب می کنیم به همین خاطر تاکید دارم که جلسات خود را کاملا جدی بگیرید.

وی افزود: در خصوص سراهای محله باید بگویم که ما از وضع موجود راضی نیستیم و به وضع سراهای محله انتقاد داریم. در حال حاضر اخباری داریم که کلاس هایی در سراهای محله برگزار می شود که در راستای اهداف سراها نیست. همچنین استفاده از فضای سراهای محله آن گونه باید نیست. هدف ما از راه اندازی سراهای محله درآمد زایی نبوده و نیست و اینها بهانه است. نگاه به درآمد زایی سراها کاملا اشتباه است. وظیفه شما در سراها نظارت بر موضوع کلاس ها، محتوا و استادی است که تدریس می کنند.

طلایی ادامه داد: برای سال ۹۵ برنامه جدیدی را در خصوص سراهای محله ابلاع خواهیم کرد که در آیین نامه آن به شما اختیار داده ایم تا متناسب با بودجه خود برای فعالیت های آموزشی خودتان برنامه ریزی کنید. مثلا در حال حاضر از جمله کارهایی که برای مناسبت های پیش رو باید در برنامه ریزی های شما قرار گیرد دهه فجر است.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها افزود: هر محله باید یک شبکه اطلاع رسانی نیز داشته باشد. در این شبکه اطلاع رسانی باشد مشکلات همه دستگاه ها را با رعایت اصول اخلاقی منعکس کنید تا دستگاه ها این مشکلات را مطالعه کنند و در سال ۹۵ وقت شما صرف حل مشکلات مردم شود. نباید اجازه دهید حاشیه ها بر متن غلبه کند. نیابد اجازه دهیم با نهاد اجتماعی شورایاری سیاسی برخورد شود. متاسفانه سرای محله ای داشته ایم که در آن جلسه سیاسی برای انتخابات مجلس برگزار شده است که ما با آن برخورد کردیم.

طلایی خاطر نشان کرد: باید در هر محله برای برای حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو برنامه ریزی کنیم اما این گروه و آن گروه حق ندارند از امکانات و شرایط نهاد اجتماعی شورایاری برای اهداف سیاسی خود کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: من از شما می خواهم که جلسات آموزشی پیش رو را جدی بگیرید زیرا در ستاد هماهنگی شورایاری ها مصوب شده است که شرط شرکت در انتخابات هئیت رئیسه سال بعد داشتن گواهی پایان دوره، دوره های آموزشی است که زمان آن ها به زودی اعلام می شود.

طلایی ادامه داد: ما در حال حاضر گروه مشاوران ستاد را تشکیل داده ایم و از هر پهنه ای یک نفر از دبیران کل پهنه به ما معرفی شده است تا در گروه مشاوران در کنار مدیران شورایاری تصمیم گیری کنند. همچنین برای راه اندازی مجموعه ادوار ستاد شورایاری ها نیز هفت نفر از دبیران مناطق که در دوره قبل دبیر بوده اند و در حال حاضر این سمت را ندارند نیستند انتخاب کرده ایم تا این مجموعه بسیار مهم را نیز راه اندازی کنند.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها همچنین از ارائه کارت شهروندی با مزایای مختلف برای شورایاران خبر داد.