شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری/تظاهرات ضد صهیونیستی در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت های خود علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در آخرین جنایت صهیونیست ها، یک شهروند فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان این رژیم به شهادت رسید.

صهیونیست ها مدعی هستند که این شهروند فلسطینی به دنبال حمله به نیروهای این رژیم به وسیله سلاح سرد بوده است.

از سوی دیگر، مردم فلسطین در اعتراض به تشدید خشونت های صهیونیست ها علیه فلسطینیان، در مناطق مختلف قدس اشغالی تظاهرات گسترده برپا کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهای ضد صهیونیستی سر دادند.