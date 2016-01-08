  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷

تحولات فلسطین؛

شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری/تظاهرات ضد صهیونیستی در قدس

شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری/تظاهرات ضد صهیونیستی در قدس

نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه جنایت‌های خود علیه فلسطینیان یک شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت های خود علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در آخرین جنایت صهیونیست ها، یک شهروند فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان این رژیم به شهادت رسید.

صهیونیست ها مدعی هستند که این شهروند فلسطینی به دنبال حمله به نیروهای این رژیم به وسیله سلاح سرد بوده است.

از سوی دیگر، مردم فلسطین در اعتراض به تشدید خشونت های صهیونیست ها علیه فلسطینیان، در مناطق مختلف قدس اشغالی تظاهرات گسترده برپا کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهای ضد صهیونیستی سر دادند.

کد مطلب 3019697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها