«الیوت اِنگل»: قانون ضدایرانی کنگره توان اجرایی شدن را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اجرایی نشدن قانون جدید این کمیته درباره وضع تحریم های ضد ایرانی خبر داد.

«الیوت اِنگل» نماینده ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی عنوان کرد که کنگره نمی تواند قانون جدید وضع تحریم های ضد ایرانی را به اجرا درآورد؛ چرا که توان مقابله با وتوی رئیس جمهور را نخواهد داشت.

اِنگل در مصاحبه ای در این باره به خبرنگاران گفت: به عقیده من این قانون تنها با رأی یکی از احزاب در کنگره مورد تصویب قرار گرفت و نمی دانم که آیا می تواند در سنا نیز به تصویب برسد یا نه.

وی ادامه داد: در صورتی که این طرح در سنا نیز به تصویب برسد، چون تعداد آراء دو سوم مورد نیاز برای رد وتوی «باراک اوباما» رئیس جمهور را ندارد، نمی تواند مورد تأیید قرار گرفته و به مرحله اجرا درآید.

این در حالیست که علیرغم اعلام دولت آمریکا درباره آغاز اجرای توافق هسته ای در روزهای آینده؛ کنگره تحت تسلط جمهوریخواهان دیروز با تصویب قانونی سعی در لغو توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ و ایران داشته است.

جان کری روز گذشته در سخنانی گفته بود که برجام در روزهای آینده اجرا خواهد شد.

بر اساس قانون جدید کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است نمایندگان بر پرونده هسته ای ایران نظارت بیشتری داشته باشند و از یک طرف هم تحریم های موشکی ایران را پیگیری کنند.

«اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی کنگره مدعی شده بود: با این قانون سعی خواهد کرد بر دولت اوباما فشار وارد کند تا با تاخیر اجرای تحریم های موشکی مخالفت کند. تصویب این قانون برای امنیت شهروندان آمریکایی در مقابل نهادهای مرتبط با پرونده موشکی ایران به خصوص سپاه پاسداران است. اشخاص و نهادهاي ايراني که همچنان امنيت ملی ما را تهديد مي کنند نبايد از فهرست تحريم خارج شوند.