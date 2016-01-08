تمهیدات نوروزی در فرودگاه مهرآباد/ احتمال افزایش ۱۰ درصدی مسافران

علی رستمی در گفتگو با مهر با اشاره به تهمیدات نوروزی در فرودگاه مهرآباد، گفت: ساماندهی ترمینال ۱ و ۲ فرودگاه و محوطه جلوی این ترمینال‌ها از اقداماتی است که در حال انجام است تا برای نوروز به بهره‌برداری برسد، همچنین طرح پارکینگ طبقاتی که به صورت کامل به اتمام نرسیده اما به دلیل ضرورت، در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه برای نوروز ساماندهی فرودگاه را در دستور کار داریم، افزود: بخشی از پروژه های نوسازی که الان در حال انجام است، برای نوروز به اتمام می‌رسد، همچنین نوسازی باندهای فرودگاه در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد به احتمال افزایش ۱۰ درصدی مسافران در نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این فرودگاه با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کند و پیش بینی ما این است که برای نوروز ۱۰ درصد به تعداد مسافران افزوده شود.

رستمی با بیان اینکه فرودگاه مهرآباد امکان بیش از این، افزایش تقاضا را ندارد، گفت: فرودگاه مهرآباد در حال حاضر با پیک ظرفیت، فعالیت می‌کند اما باید توجه داشت که تقاضا هم بیش از این رقم نیست.

وی با اشاره به اینکه توقف پروازهای شبانه فرودگاه در راستای کنترل آلودگی صوتی انجام شده است، افزود: فرودگاه مهرآباد به جای افزایش ظرفیت نیاز به نوسازی دارد چرا که بخش‌هایی از این فرودگاه قدمت زیادی دارد که باید نوسازی شود.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه توسعه باید در فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شود، ادامه داد: سیاست‌‌های دولت در سطح کلان اگر به افزایش پروازها در فرودگاه مهرآباد بیانجامد، در آن زمان نیاز است که طرح توسعه اجرایی شود، در غیراین صورت ظرفیت کنونی پاسخگو است.

رستمی در خصوص اجرای طرح مترو در فرودگاه مهرآباد، اظهار داشت: این طرح توسط شرکت مترو تهران در حال انجام است و دو خروجی جلوی ترمینال ۱ و ۲ و ۴ و ۶ دارد که فعلا خروجی ترمینال ۱ و ۲ آن آماده شده و به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.