به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد این کشور به دنبال ارزیابی واکنش های ممکن به آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی است.

«پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: آمریکا در حال رایزنی با شرکای خود در منطقه با هدف بررسی واکنش های ممکن و ارزیابی آن ها در برابر آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی است.

وی ادامه داد: ما در حال ادامه رایزنی ها با متحدین خود هستیم و گام های مورد نیاز برای واکنش به این اقدام کره شمالی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

کره شمالی چهار شنبه گذشته از آزمایش نخستین بمب هیدروژنی خود نیز خبر داده بود.

ناگفته نماند که خبر آزمایش بمب هیدروژنی از سوی دولت پیونگ یانگ موجب شد تا دولت سئول از بیم تشدید تنش ها در شبه جزیره کره ارتش خود را به حال آماده باش درآورد. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه کره جنوبی در اقدامی جداگانه دستور تشکیل جلسه ای اضطراری برای بررسی این موضوع را صادر کرد.