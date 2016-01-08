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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نجات یک چوپان از دره برفی در چهارمحال و بختیاری

نجات یک چوپان از دره برفی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری از نجات یک چوپان در دره مملو از برف در این استان خبر داد.

برومند جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نجات یک چوپان از دره ای مملو از برف در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این چوپان به همراه گله گوسفند خود در دره ای در منطقه میانکوه اردل استان چهارمحال و بختیاری در برف گرفتار شده بود که توسط نیروهای امدادی هلال احمر به این چوپان امداد رسانی شد.

وی عنوان کرد: نیرو های امدادی هلال احمر توانستند این چوپان را به همراه گله گوسفندانش از این دره نجات بدهند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در اظهار داشت: بارش برف در نقاط مختلف استان مشکلات بسیاری برای اهالی استان چهارمحال و بختیاری ایجاد کرده و نیروهای امدادی هلال احمر در فصل زمستان تاکنون روزهای پر کاری را طی کرده اند.

برومند جهانگیری یادآور شد: در حال حاضر نیروهای امدادی هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در فصل زمستان در آمادگی کامل برای امداد رسانی به مردم نیازمند کمک هستند.

۴۰۰ نیروی امدادی هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری طی فصل زمستان در آمادگی کامل برای امداد رسانی هستند.

کد مطلب 3019715

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