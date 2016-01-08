به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق با «صباح خالد الصباح» همتای کویتی خود در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه به ویژه تنش های اخیر در روابط ایران و عربستان بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه کویت در جریان این دیدار با اشاره به تنش های اخیر در روابط میان تهران و ریاض بر لزوم کاهش تنش ها میان دو طرف تأکید کرد.

خالد الصباح در جریان این دیدار همچنین تصریح کرد: تعرض به سفارت ریاض در تهران و کنسولگری آن در مشهد نقض آشکار قوانین بین المللی است.

گفتنی است، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق پیش از رفتن به کویت، در سفر به عمان با «یوسف بن علوی» وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود.