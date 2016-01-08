سن مصرف دخانیات در دختران به زیر ۱۳ سال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، پیش از ظهر جمعه در دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اظهار داشت: در سال های اخیر، گسترش مواد مخدر در جامعه به‌ویژه نسل جوان در دستور کار استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

وی با اشاره به کاهش سن استعمال مواد دخانی در میان دختران، افزود: متأسفانه امروز مصرف دخانیات در دختران به زیر ۱۳ سال رسیده که این آمار نگران کننده است.

مسجدی با تقدیر از تلاش های مسئولان شهرستان ورامین در مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: در سال ۹۱، دفتر جمعیت مبارزه با دخانیات در شهرستان ورامین افتتاح و با همت مسئولان شهرستان، قدم های خوبی برداشته شد.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور یادآور شد: حرکت همه جانبه در شهرستان ورامین، می تواند موجب یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مبارزه با دخانیات در این شهرستان شود و توطئه های دشمنان در به انحراف کشیدن جوانان در قالب جنگ نرم را خنثی سازد.

وی متذکر شد: امیدوارم با راهنمایی های امام جمعه ورامین، زمینه تشکیل ستاد مبارزه با استعمال دخانیات و اجرایی شدن برنامه جامع کنترل دخانیات در شهرستان ورامین فراهم شود که می تواند سند دیگری را در مجموعه افتخارات این منطقه رقم بزند.