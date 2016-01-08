۲۰۰۰ نفر بر حسن اجرای انتخابات در استان سمنان نظارت می کنند

حجت الاسلام حسنعلی عربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات سال جاری دوره های آموزشی ویژه ناظران، سر ناظران و ناظران مسئول از سوی دفتر نظارت شورای نگهبان در استان سمنان برگزار و با آخرین روند چگونگی کار نظارت بر انتخابات در روز هفتم اسفند امسال آشنا شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت برگزاری دو انتخابات همزمان مسئولیت کار ناظران، سر ناظران و ناظران مسئول دو چندان خواهد بود و باید تلاش شود کار نظارت برانتخابات را به نحو احسن و مطلوب اداره کنند و ازاین طریق از اراء مردم به خوبی حراست و پاسداری شود.

رییس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان سمنان تصریح کرد: احکام اعضای این هیئت در تمامی شهرستان ها و مناطق استان از سوی هیئت نظارت مرکزی صادر و فعالیت های خود را رسما از ماه های قبل آغاز کرده اند.

عربی خاطر نشان کرد: از زمان آغاز فرایند ثبت نام کاندیدای انتخابات جلسات مشترک با بخش های مختلف برگزار و روند چگونگی هرچه بهتر انتخابات طی شد و در این راستا همکاری و همراهی های خوبی انجام گرفته است.

رییس هیئت نظارت برانتخابات استان سمنان از تسلیم شکایات کاندیدای رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در این استان به هیئت نظارت خبرداد و افزود: این افراد با ارایه مدارک لازم و دفاع از خود در فرجه قانونی به هیئت نظارت استان مراجعه و اعتراض خود را کتبا ارایه دادند.

عربی یادآور شد: به تمامی شکایات واصله در زمان قانونی رسیدگی و نتایج آن به کاندیدا کتبا اعلام خواهد شد.

وی نقش شورای نگهبان در چارچوب قانون برای نظارت بر انتخابات را بسیار ارزنده برشمرد و اظهار داشت: الحمدالله تاکنون شورای نگهبان به خوبی نقش نظارتی خود را انجام و کارنامه درخشان برجای گذاشته و انتخابات هفتم اسفند امسال نیز کار نظارت برانتخابات به خوبی برگزار و از آراء مردم حراست و پاسداری می شود.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان در روز هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.