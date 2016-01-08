به گزارش خبرگزاری مهر، در این قسمت محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر میهمان «هفت» خواهد شد و با بهروز افخمی درباره جشنواره امسال گفتگو خواهد کرد.

همچنین نادر طالب زاده دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار مهمان دیگر برنامه امشب «هفت» خواهد بود و درخصوص این جشنواره بحث خواهد کرد.

همچنین گزارشی از پشت صحنه فیلم سینمایی «آب نبات چوبی» به کارگردانی حسین فرح بخش در برنامه سینمایی «هفت» پخش می شود. در این گزارش با عوامل این فیلم سینمایی گفتگو شده است.

سینماکلاسیک، هفت نما و معرفی کتاب از دیگر بخش های «هفت» امشب خواهند بود.

در میز نقد «هفت» نیز مسعود فراستی در بخش فیلم های ایرانی به همراه جواد طوسی، منتقد سینما به سراغ فیلم سینمایی «جامه دران» به کارگردانی حمیدرضا قطبی می رود.

همچنین فراستی در بخش فیلم های خارجی به نقد و بررسی فیلم سینمایی «مریخی» با حضور بهروز افخمی می پردازد.

برنامه «هفت» با اجرا، سردبیری و تهیه کنندگی بهروز افخمی و با حضور مسعود فراستی به عنوان منتقد هر هفته جمعه شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود