به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پاکستان معتقد به محترم شمرده شدن موازین و مقررات بین المللی و پایبندی به اصول عدم مداخله (در امور سایر کشورها) است.

براساس بیانیه یادشده، نواز شریف در دیدار عادل الجبیر گفت: مردم پاکستان همیشه شانه به شانه مردم عربستان در برابر هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی و حاکمیت عربستان خواهند ایستاد.

نخست وزیر پاکستان همچنین ضمن اظهار نگرانی از تشدید تنش میان ایران و عربستان، حوادث اخیر درخصوص حمله به سفارت عربستان در تهران را محکوم کرد.

در ادامه این بیانیه هم چنین نواز شریف، خواستار توسعه روابط دوجانبه با عربستان در همه زمنیه ها از جمله همکاری های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و تجاری شد.