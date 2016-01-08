علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: جهش قابل توجه پوشش تحصیلی در هرمزگان و کاهش فاصله با میانگین کشوری نتیجه اقدامات موثر آموزش و پرورش هرمزگان در پروژه مهر امسال بوده که نشان از حرکت مبتنی بر راهبردهای وزارت آموزش و پرورش است.

وی مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش را سازماندهی، ساماندهی و بهسازی منابع انسانی اعلام کرد و گفت: روند تغییرات نظام آموزشی کشور، سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی را به اولویت اول وزارت آموزش و پرورش درهمه دوره های تحصیلی تبدیل کرده که با تدبیر مدیران، این امر چالش های مرتبط با تغییرات نظام آموزشی را به حداقل رسانده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اینکه روند بی ضابطه جذب نیرو در سالهای گذشته به چالش اساسی درآموزش و پرورش تبدیل شده است بیان داشت: استخدام هایی که در دولت گذشته انجام شد و طی آن نیروهایی با مدارک تحصیلی غیرمرتبط ومیزان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم به بدنه آموزش و پرروش تحمیل شدند نه تنها باری ازدوش مشکلات نیروی انسانی این وزارتخانه در مسیر تغییرات نظام آموزشی برنداشت بلکه به چالشی بزرگ در ساماندهی نیروی انسانی تبدیل شد که آسیب آن نیزمتوجه کیفیت بخشی به آموزش درمدارس کشورشده است.

به گفته وی هم اکنون فقط ۵۰درصد معلمان دوره ابتدایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند که ناشی از روند جذب نیروی انسانی بدون در نظرگرفتن شاخص های مورد نیازآموزش و پرورش بوده است.

زرافشان بیان داشت: این نگرش به جای اینکه کیفیت را درآموزش و پرورش مد نظرقراردهد نگاه کاریابی به نهاد تعلیم وتربیت داشت که مشکلات و تبعات آن هم اکنون به خوبی احساس می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درهمین رابطه خاطرنشان کرد: هم اکنون نیروی انسانی شاغل در دوره ابتدایی با ۷۰۴ عنوان رشته تحصیلی مشغول تدریس هستند در حالیکه حداکثر رشته های مرتبط با این دوره به پنج رشته بیشتر نمی رسد.

زرافشان یادآورشد: مصوبه اخیرمجلس نیز که خوشبختانه توسط شورای نگهبان رد شد بنا داشت این میزان عناوین رشته تحصیلی را به ۸۰۰رشته افزایش دهد که اگر محقق می شد کیفیت آموزش را به طور اساسی هدف قرار می داد.

وی همچنین اضافه کرد: طی شش سال آینده بیش از ۲۱۰ هزار نیرو از آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد که مدیران باید از هم اکنون چشم انداز ساماندهی نیروی انسانی را با این میزان خروج نیرو در نظر داشته باشند.

به گفته زرافشان امسال نیز ۳۵هزار نفر از چرخه نیروی انسانی آموزش و پرورش خارج می شوند که ۱۲هزار نفر آن را زنان و ۲۳هزار نفر را مردان شامل می شود که این موضوع تامین نیروی انسانی در بعد جنستی را نیز دچار چالش خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به این مشکلات، در دولت تدبیر و امید هر استخدامی دراین وزارتخانه منوط به اجازه دولت مبنی بر تخصیص ردیف استخدامی و جذب نیروی انسانی از طریق دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان انجام می شود.

زرافشان همچنین با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش توجه جدی را به افزایش اعتبارت مدارس شبانه روزی دارد، خاطرنشان کرد: امسال مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به تجهیز مدارس شبانه‌روزی اختصاص‌یافته است.

وی اعتبارات تخصیصی به هنرستانها را نیز ۳۶۰ میلیارد ريال اعلام کرد و گفت: امسال اعتبارات خرید تجهیزات هنرستانها با ۴۰ درصد افزایش به ۳۶۰ میلیارد ریال رسیده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به روند تغییرات نظام آموزشی کشور به ۳-۳-۶ گفت: براساس این تغییرات امسال در دوره اول متوسطه پایه نهم تشکیل و هر سه پایه دوره اول متوسطه به لحاظ ساختاری تکمیل شده است.

زرافشان با بیان اینکه دوره پیش دانشگاهی در چهار سال آینده حذف خواهد شد افزود: در دوره دوم متوسطه امسال هیچ ورودی نداشتیم و از سال آینده اولین دوره ورودی های جدید وارد دوره دوم متوسطه می شوند و با تکمیل ساختار جدید دوره دوم متوسطه در سه سال، ساختار ۱۲ساله آموزش و پرورش نیز کامل می شود.

وی یادآورشد: براین اساس شاخه چهارساله نظری به یک دوره سه ساله تبدیل و شاخه آموزشهای فنی و حرفه ای و کارو دانش که دو ساله بودند نیز به یک دوره سه ساله تبدیل می شوند.