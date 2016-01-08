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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

هم‌اندیشی «شهرسازی ومعماری در شهر مهدوی» برگزار می شود

هم‌اندیشی «شهرسازی ومعماری در شهر مهدوی» برگزار می شود

چهارمین نشست ازسلسله نشست‌های «هم‌اندیشی شهرسازی ومعماری در شهر مهدوی»، یکشنبه بیستم دیماه در محل سالن جلسات مرکز راهبردی اتحادیه اساتید مسلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی «شهرسازی ومعماری در شهر مهدوی»، به همت مرکز پژوهش‌های مسجد مقدس جمکران و باهمکاری اتاق معماری موسسه اشراق و مرکز راهبردی اتحادیه اساتید مسلمان برگزار می شود.  

درنشست اول و دوم این هم‌اندیشی، رویکردها و راهبردهای سلسله هم اندیشی و امکان و الگوی ساخت و ایجاد شهر مهدوی و در نشست سوم به بررسی مفاهیم شهر مهدوی و چگونگی رسیدن به الگوهای معماری پرداخته شد.

چهارمین نشست با حضور آقای دکتر علی آبادی استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت موضوع مفاهیم قرآنی در شهرسازی  معماری اراوه خواهد شد و اندیشمندان رشته های معماری، شهرسازی، جامعه شناسی، مدیریت فرهنگی، فقه و حقوق و همچنین صاحبنظران حوزوی و اساتید رشته های هنر حضور خواهند داشت.

نشانی برگزاری نشست خیابان کریمخان زند، نبش خیابان آبان شمالی (عضدی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه چهارم و زمان آن ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۰ دیماه می باشد.

کد مطلب 3019733
سارا فرجی

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