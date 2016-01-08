به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی «شهرسازی ومعماری در شهر مهدوی»، به همت مرکز پژوهش‌های مسجد مقدس جمکران و باهمکاری اتاق معماری موسسه اشراق و مرکز راهبردی اتحادیه اساتید مسلمان برگزار می شود.

درنشست اول و دوم این هم‌اندیشی، رویکردها و راهبردهای سلسله هم اندیشی و امکان و الگوی ساخت و ایجاد شهر مهدوی و در نشست سوم به بررسی مفاهیم شهر مهدوی و چگونگی رسیدن به الگوهای معماری پرداخته شد.

چهارمین نشست با حضور آقای دکتر علی آبادی استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت موضوع مفاهیم قرآنی در شهرسازی معماری اراوه خواهد شد و اندیشمندان رشته های معماری، شهرسازی، جامعه شناسی، مدیریت فرهنگی، فقه و حقوق و همچنین صاحبنظران حوزوی و اساتید رشته های هنر حضور خواهند داشت.

نشانی برگزاری نشست خیابان کریمخان زند، نبش خیابان آبان شمالی (عضدی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه چهارم و زمان آن ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۰ دیماه می باشد.