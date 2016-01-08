محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به دنبال اعتراضات گسترده ای که جامعه پرستاری کشور در سال گذشته و همچنین تابستان امسال داشت با پادرمیانی بعضی از مسئولین و دستگاه ها فرصت دو ماهه ای به وزارت بهداشت داده شد تا مشکلات جامعه پرستاری را بررسی کند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به فرصتی که وزارت بهداشت برای بررسی مشکلات جامعه پرستاری داشت، تاکید کرد: تنها خروجی این فرصت دو ماهه، لغو تجمعات پرستاری و برگزاری یک جلسه ۴۵ دقیقه ای بنده با وزیر بهداشت بود.

وی با تاکید بر اینکه برآیند این جلسه برای پرستاران خروجی مثبتی نداشت، گفت: متاسفانه در یک سال گذشته هیچ اقدامی در راستای حل مشکلات پرستاری و رفع موانع خدمتی پرستاران انجام نشده است.

شریفی مقدم با اشاره به سیاست های تقابلی وزارت بهداشت در برخورد با جامعه پرستاری، تاکید کرد: متاسفانه این سیاست ها در راستای تحقیر پرستاری بوده است.

وی با اعلام اینکه اعتراضات پرستاری وارد عرصه جدیدی شده است، افزود: مسئولان وزارت بهداشت به محض اینکه شاهد اعتراضات جامعه پرستاری می شوند سعی در توقف این اعتراضات دارند ولی بعد از آن همه چیز به فراموشی سپرده می شود.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: نتیجه وعده ها و سیاست های مسئولان حوزه سلامت، بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی بین پرستاری و وزارت بهداشت بوده است.

شریفی مقدم گفت: به رغم حسن نیت پرستاران، که همواره سعی نموده اند از طریق مجاری قانونی مشکلات خود را حل کنند اما متاسفانه دیوارهای چندلایه در اطراف وزیر بهداشت و همچنین حلقه ای که در اطراف مسئولین دولتی ایجاد شده است، باب گفتگو را با مسئولان را بسته و کسانی این دیوارها و حلقه ها را ایجاد کرده اند که گفتگو با آنها تاثیری ندارد.

وی افزود: شرایط پرستاران از قبل سخت تر شده است بطوریکه امنیت حرفه پرستاری تضعیف گردیده و بیکاری، پرستاران را تهدید می کند.

شریفی مقدم به اخراج ۱۰۰ پرستار کرمانی اشاره کرد و گفت: این اخراج تنها نمونه ای از تبعات قراردادهای شرکتی با پرستاران است.

وی همچنین از تاخیر طولانی مدت در پرداخت معوقات پرستاری انتقاد کرد و افزود: روند پرداخت های مطالبات پرستاری به ۹ ماه نیز کشیده است.

دبیر کل خانه پرستار ادامه داد: حتی حقوق ماهیانه پرستاران شرکتی در بعضی از جاها با تاخیر پرداخت می شود.

وی با اشاره به اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت که از سال ۸۸ در کشور کلیپ خورده است، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت سعی دارند اجرای این قانون را در بخش دولتی بی اثر کنند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه در سال گذشته هیچ اقدامی در جهت حل مشکلات جامعه پرستاری صورت نگرفته است، تصریح کرد: وضعیت پرستاری در حال حاضر حادتر از سال های قبل شده است.

دبیر کل خانه پرستار افزود: در حالی به روز پرستار نزدیک می شویم که به جز وعده های توخالی، هیچ گونه اقدامی توسط وزارت بهداشت و دولت در راستای حل مشکلات پرستاران انجام نشده و دوستان حرفی برای گفتن نداشته اند.

وی با اعلام اینکه بسته بودن گوش ها برای شنیدن صحبت های پرستاران منجر به گلایه جامعه پرستاری شده است، گفت: در این وضعیت اعتراضات پرستاری دور از ذهن نیست.