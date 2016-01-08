به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی، معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اعدام شیخ نمر توسط رژیم سعودی گفت: حاکمان سعودی می گویند ایشان را همراه با مجموعه ای از تروریست‌های القاعده اعدام کرده اند، اما صدر و ذیل این ادعا با هم هماهنگی ندارد.

وی افزود: تروریست های القاعده دشمنان این شهید بودند. آنها اصلا برای این تاسیس شدند که شیعیان اسلام را به شهادت برسانند و فعالیت آنها با فعالیت شهیدِ ما چه تناسبی دارد؟

لاریجانی ادامه داد: من برای اطلاع همسایگان و اردوغان که رئیس جمهور کشور برادر و مسلمان ما در ترکیه است، می‌گویم که فعالیت‌های شیخ نمر هیچ ربطی با امر تروریسم نداشت.

معاون بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: شیخ نمر به عنوان یک شهروند عربستانی می گفت «حاکمانی که امروز بر حجاز حاکم هستند، نه مشروعیت دارند و نه صلاحیت». وی به عنوان یک شهروند عربستانی به درآمدهای نفتی و بیت‌المال که توسط خانواده سلطنتی برای خوش‌گذرانی در اروپا حیف و میل می‌شود، هشدار می داد. وی به عنوان یک شهروند عربستان به مردم توضیح می داد که پول مردم به سلاح تبدیل می‌شود و این سلاح به جای آنکه بر علیه رژیم صهیونیستی باشد، بر سر دیگر مسلمانان استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: شیخ نمر می گفت که «صهیونیسم بر تار و پود رژیم آل سعود نفوذ کرده و صهیونیسم بر کعبه مسلط شده است». حال بگویید که کدام یک از این سخنان، مستحق اعدام است. اردوغان توضیح دهد کدامیک از این حرف ها خلاف است و گوینده آن مستحق اعدام؟

لاریجانی تصریح کرد: البته تهمت تروریسم خیلی عجیب نیست، خط بنی امیه اینگونه است. مگر بر علیه امام حسین(ع) نیز همین تهمت را نمی‌زدند و می گفتند که امام ما بر خلیفه (یزید) قیام مسلحانه کرده است. امام حسین(ع) ذلت قبول سیطره طاغوت را بر خود نپذیرفت و مردم را به استقامت و مقاومت در مقابل قبول این ذلت دعوت کرد و امروز همان ضعفی که در حکومت یزید بود، در آل سعود هم همان ضعف، هراس و ترس دیده می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به شیعه هراسی گفت: چرا شیعه‌هراسی و چرا تخاصم با ایران؟ تعداد پیروان مکتب اهل بیت(ع) که نسبت به بقیه زیاد نیست! البته علت آن این است که در چهار سال گذشته در جهان اسلام حادثه ای رخ نمود که ریشه های آن با زمان انقلاب ما وصل است و آن قیام مردم در کشورهای مختلف برای ایجاد تحول در حکومت‌هایشان و برقراری نظام اسلامی است. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب ما آن را نهضت بیداری اسلامی خواندند و مورد دفاع قرار دادند.

وی اضافه کرد: نهضت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی توسط مردم آغاز شد، اما چه اتفاقی افتاد؟ مثلا در کشور عظیم، تاریخی و ریشه‌دار مصر ملت مسلمان قیام کردند، شهید دادند و گفتند نظامی می خواهیم که منبعث از اسلام باشد، اما رهبران سیاسی و دینی این ملت ناتوان بودند و اخوان‌المسلمین که باید راه درست را نشان می داد، ملت را مقابل یک دوراهی قرار داد و گفت یا نظام سکولار و یا نظام سلفی که ملت مصر نیز این دوران را رد کردند و این نهضت با ناکامی روبرو شد.

معاون بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه نهضت بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست، اظهار کرد: دلیل این ادعایم، شیعه‌هراسی است که توسط دشمنان دنبال می‌شود. جهان اسلام این واقعیت را پیش روی خود دید که چطور یک کشوری که دست‌نشانده آمریکا و انگلیس بود توانست به قوی‌ترین کشور منطقه تبدیل شود، به گونه ای که امروز در زمینه دانش و تکنولوژی گوی سبقت را در منطقه از همه ربوده و توانمندی دفاعی‌اش دشمن را به فکر دوباره واداشته است و علاوه بر آن توانسته بزرگترین دموکراسی خاورمیانه را به وجود آورد.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تجربه‌ای است که توسط ایران آغاز شده و باید نسل به نسل پیش برود، خاطرنشان کرد: مردم جهان اسلام از پیشرفت‌های ایران آرامش پیدا می کنند و کشور ما را تحسین خواهند کرد که چگونه توانسته روی پای خودش بایستد و شما به حرف سردمداران و حاکمان این کشورها توجه نکنید.

وی با اشاره به این مطلب که غفلتی که در جهان اسلام به وجود آمده، خسارت‌هایش قابل اندازه‌گیری نیست، گفت: مکتب اهل بیت(ع)، موتور توفیقاتی است که ایران کسب کرده است و آنچه که امروز با عنوان شیعه‌هراسی در صدر سیاست‌های آمریکا و نوکران آنان در منطقه قرار گرفته، ترس از احیای همین مکتب اهل بیت(ع) است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: آمریکا و هم‌پیمانانش در سیاست شیعه‌هراسی دستپاچه هستند و می‌خواهند با سرعت جلوی آن را بگیرند، لذا متوسل به خشونت بدون مرز و کور شده‌اند.

لاریجانی تصریح کرد: علی‌رغم میل دشمنان اسلام امروز فرصت کم‌نظیری برای احیای مکتب اهل بیت(ع) پیدا شده و مکتب اهل بیت(ع) در حال پرده‌برداری است و این مکتب تنها مختص به شیعیان نیست بلکه به همه کسانی که حق را می شناسند و پای حق می‌نشینند، تعلق دارد.

وی با طرح این سوال که چرا دشمنان در سرکوب شیعه عجله دارند، توضیح داد: خصومت دشمنان با ایران یک بحث استراتژیک است. هر چه ایران موفق‌تر باشد، تلاششان بیشتر می‌شود.

معاون بین الملل قوه قضائیه افزود: در بحث هسته‌ای دیدیم که تمام تهاجمات و تحریم ها برای این بود که ساقه ما را بزنند تا قدمان کوتاه شود، اما به لطف الهی و تمسک به ثقلین و اهل بیت(ع)، قد ما آنقدر بلند خواهد شد که چشم دشمنان از دیدن ما ناکام خواهد ماند.

لاریجانی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به استراتژی نفوذ دشمن که بارها توسط رهبر انقلاب گوشزد شده است، گفت: این استراتژی نفوذ بخشی از برنامه مقابله با پیشرفت انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه ما در مقابل تهاجمات دشمنان بی‌پناه و ناتوان نیستیم، افزود: کلید مقابله با این دشمنی‌ها، رکن رکین بصیرت است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: بصیرت، ما را در مقابل تهاجمات قوی می‌سازد و توطئه‌ها را ناکام می‌کند.

لاریجانی تصریح کرد: باید توجه کنیم که امروز کجا هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم. امروز صهیونیست به رهبری آمریکا نقاط خاصی را برای تهاجم به حیثیت ما علامت زده است. این نقاط را باید خوب بدانیم و بشناسیم که دشمن از کجا می خواهد به ما ضربه بزند.

معاون بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه اولین سیبل حملات دشمن، عمود خیمه و نهاد ولایت فقیه است، اظهار کرد: هم می خواهند حیثیت آن را بزنند و هم اگر نتوانستند استهاله کنند.

لاریجانی توانمندی های ملت را دومین سیبل تهاجمات دشمن نامید و توضیح داد: دشمن توانمندی‌های علمی، فنی، اقتصادی و فکری ما را احصاء می‌کند و در دشمنی با ما هیچ مرزی ندارد، لذا بصیرت می گوید که دشمن را به خوبی باید بشناسیم.

وی با بیان اینکه دشمن توانمندی‌های نظام ما را مورد حمله قرار می‌دهد، گفت: یکی از نقاطی که مورد حمله دشمن است چهره مردم‌سالاری و دموکراتیک نظام است. برای غرب خیلی دردناک است که همه مردم مشارکت وسیعی در همه مسائل مهم کشور دارند و همه نهادهای اساسی ما با رأی مردم است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: چهره دموکراسی و مردم‌سالاری نظام برای غرب قابل تحمل نیست و می‌خواهند به این چهره، رنگ بپاشند.

لاریجانی فتنه ۸۸ را یک کودتای تمام عیار علیه نظام دانست و افزود: امروز هم همین گونه است. مردم ما باید با بصیرت به این موضوع نگاه کنند. این یک مسابقه است برای خدمت. آنهایی که عادت به نق زدن و یا جر زدن در این مسابقه دارند، مردم حوصله آنان را در انتخابات ندارند. کسانی باید به انتخابات بیایند که به قواعد مسابقه احترام بگذارند.

معاون بین الملل قوه قضائیه ادامه داد: آنهایی که سابقه نق زدن و جر زدن دارند، آنها برای مسابقه صلاحیت ندارند. آنهایی که اهل خشونت هستند، یعنی اگر رأی نیاورند، به خیابان ها می ریزند، مسجد آتش می زنند، بانک ها را آتش می زنند، چرا؟ برای آنکه رأی نیاورده‌اند. به درک که رأی نیاورده‌اند. این مسابقه ای است برای خدمت، نه برای خشونت.

وی تاکید کرد: مردم باید تشخیص دهند آنهایی که سابقه‌شان آلودگی به این چیزها دارد و زمینه نق زدن دارند را بشناسند. اینها از همین الان می گویند باید آراء مردم را حفظ کنید و حق‌الناس رعایت شود. مثل اینکه تا به حال نمی شده است. اینها نقطه‌چین است و مردم باید افرادی که آرامش برای جامعه می‌آورند و به قوانین احترام می‌گذارند و وفادار به عهد و پیمان خود هستند، رأی دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن می‌خواهد به چهره دموکراتیک نظام ضربه بزند، خاطرنشان کرد: البته نظام در فتنه ۸۸ قوی بود و دشمنان تنها به سر خود ضربه زدند، لذا در انتخاباتی که در پیش داریم انشاءالله خداوند یاری می کند انتخاابتی باشکوه و به دور از توطئه های دشمنان برگزار کنیم و نمایندگان دولت هر که باشند، مسئولیت‌ها را برعهده خواهند گرفت.

لاریجانی با اشاره به این مطلب که وضعیت اقتصادی کشور نیز در سیبل تهاجمات دشمن قرار دارد، گفت: دشمنان می‌خواهند ما را از لحاظ اقتصادی فلج کنند و بعد بگویند که نظام اسلامی نتوانست معیشت مردم را فراهم کند.

وی افزود: آنهایی که می گویند در حال اضمحلال اقتصادی هستیم، خطا می‌کنند. ما امروز در حال مشاهده اضمحلال یک تز بسیار غلط هستیم که می‌گویند نفت بفروشیم و کالا بیاوریم و این تز به آخر خط نزدیک شده است.

معاون بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه امروز دوران ظهور اقتصادی است محکم و مبتنی بر توانمندی‌های ملت، اظهار کرد: این فتح‌الفتوح است. اضمحلال اقتصادی نیست و مهم است که ذهن خود را بر اساس این واقعیات تنظیم کنیم.

لاریجانی در واکنش به افرادی که می گویند در معرض تهدیدات نظامی هستیم، توضیح داد: این عده اشاره می کنند فلان پسرک در کشور همسایه حرف‌هایی زده است. جواب او این است: «ولک! برای تو زیاد است اربابان تو هم جرأت ندارند به ما حمله کنند».

وی تاکید کرد: اگر پشت سر ولی امر حرکت کنیم و حرف ها و رهنمودهای ایشان را دنبال کنیم، بدانید که در آستانه فتح‌الفتوح هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرد: پیروی از رهبری این است که دنبال بصیرت باشیم؛ چراکه بصیرت در مکتب اهل بیت(ع)، مسئله کلیدی است و راه پیامبر اسلام(ص) بر اساس بصیرت بوده است.

لاریجانی با بیان اینکه بصیرت در مکتب اهل بیت(ع) مبتنی بر تفقه در دین است، گفت: ما افتخار می کنیم به پیروی و تمسک به ثقلین و این موضوع دارد مکشوف می شود که فاصله گرفتن از اهل بیت(ع) چه خسارتی به جهان اسلام وارد می‌کند.