به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه جلسه ستاد مبارزه با دخانیات در شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، دکتر محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، اعضای هیئت مدیره این جمعیت، روسای آموزش و پرورش و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه ورامین در سخنانی اظهار داشت: اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با استعمال مواد دخانی انجام شده و این مهم طی سال های اخیر، پررنگ تر از گذشته نمود پیدا کرده است.

آگاهی مردم نسبت به مضرات مواد دخانی افزایش یابد

وی افزود: باید هدف گذاری فعالان این عرصه آن باشد که دیگر مواد دخانی نظیر سیگار و قلیان در جامعه استعمال نشود.

امام جمعه ورامین با تقدیر از فعالان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور و شهرستان ورامین ادامه داد: باید از فعالان این عرصه که تلاش های خوبی را انجام داده اند، تشکر و قدردانی کرد.

محمودی ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به خطرات سیگار و مواد دخانی را محور دیگر سخنان خود قرار داد و بیان داشت: باید به مردم آگاهی های لازم داده شود و اگر مردم از مضرات سیگار مطلع شوند، با آن به مقابله خواهند پرداخت.

وی تأکید کرد: باید با زبان نصیحت برای کسانی که در این عرصه گرفتار شده و یا در معرض تهدید هستند، سخن گفت تا تأثیرات لازم را در جامعه بگذارد.

نمره قبولی به خود نمی دهیم

دکتر محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: حدود ۳۰ سال است که فعالیت در عرصه مبارزه با استعمال مواد دخانی آغاز شده است اما هنوز به خود نمره قبولی نمی دهیم و انتظارات بیشتری از خود داریم.

وی با اشاره به مضرات قلیان و مواد دخانی افزود: فرهنگ مصرف قلیان در جامعه غلط است و به همین خاطر سوءاستفاده هایی صورت می گیرد.

مسجدی افزود: طبق اخباری که اعلام شد در برخی قلیان سراهای تهران، از دود قلیان ها، مواد مخدر جدا کرده اند و همین امر تعدادی از جوانان این مرز و بوم را معتاد کرده است.

وی با تقدیر از تلاش های انجام شده در حوزه مبارزه با مواد دخانی در ورامین گفت: در ورامین حرکت های بسیار خوبی انجام شده است و امروز به دنبال آن هستیم تا حرکات جامع تری در این زمین انجام شود، به همین خاطر آموزش و پرورش و جمعیت جوان و نوجوان این منطقه را جامعه هدف قرار دادیم.

مسجدی افزود: اگر به بچه های خود، قدرت نه گفتن را بیاموزیم، آینده سازان ایران اسلامی به سمت مواد دخانی نخواهند رفت.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران ادامه داد: در خانواده ای که جوان معتاد دارد، چند خانواده و اطرافیان او، گرفتار خواهند شد.

اعضای جمعیت مبارزه با دخانیات شهرستان ورامین نیز در سخنانی تأکید کردند که این شهرستان به دنبال رسیدن به شعار اولین شهر بدون دخانیات ایران بوده و در این زمینه گام های خوبی برداشته شده است.