مداح باید نوکر امام حسین (ع) باشد نه کارمند

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد، در ششمین نشست هم اندیشی نخبگان ستایشگری اهل بیت(ع) که در مشهد برگزار شد گفت: عمده شناخت برای انسان، شناخت موقعیت کاری، اجتماعی و نقش آفرینی آن است.

وی با اشاره به نقش مداحان در جامعه، افزود: مداحان ابزاری هستند تا از تمام شخصیت فنی و هنری و تمام استعداد وجودی خود استفاده کنند تا دعای حضرت ابراهیم(ع) که در 14 قرن پیش مبنی بر جذب قلوب مردم به ذریه ایشان کرد را مستجاب شود.

وی تصریح کرد: امروز این رسالت بر دوش مداحان است چون واسطه آن حضرت با نسل حاضرند و باید قلوب این نسل را به سمت ذریه آن حضرت که برجسته ترین آن پیامبر و اهل بیت(ع) اوست، جذب کنند.

عضو شورای خبرگان رهبری خطاب به مداحان ادامه داد: با مداحی شما مداحان، دل هزاران نفر تکان می خورد و این کار بزرگی است که هزاران دل را متوجه سیدالشهدا(ع) می کنید. این موقعیت از هر موقعیت سیاسی و اجتماعی با ارزش تر است.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: مداحان باید وابستگی خود را با اهل بیت(ع) حفظ کنند که حفظ این وابستگی با داشتن اخلاص کار مهمی است. مداح باید برای امام حسین(ع) نقش نوکری داشته باشد نه کارمندی، زیرا نوکر در هر شرایطی برای ارباب خود هرکاری می کند.

وی در ادامه به تشبیه شیعه پرداخت که دوبال سبز و سرخ دارد، بال سبز به منزله انتظار فرج است و بال سرخ به معنی امام حسین(ع) و کربلا است، لذا دشمن برای از بین بردن شیعه، لازم است که این دوبال را از او بگیرد.

وی بیان کرد: دشمن می خواهد به این انقلاب نفوذ پیدا کند و درصدد نابودی انقلاب است، مداحان باید برای براندازی دشمن از همه وجود و ظرفیت خود استفاده کنند.

آیت الله علم الهدی انتخابات پیش رو را یکی از راه های نفوذ دشمن عنوان کرد و افزود: انتخابات مانند یک در است که ممکن است هرکسی از آن وارد شود، دشمن نیز منتظر است هرکسی که با خط ولایت زاویه دارد و از این در وارد می شود را برای نفوذ استفاده کند.

امام جمعه مشهد با تاکید بر نقش مداحان در جامعه، گفت: مداحان نگذارند افراد زاویه دار ازاین در وارد شوند، چراکه زاویه با رهبری یعنی زاویه با امام حسین(ع).