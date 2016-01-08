به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به سالروز کشف حجاب اظهار داشت: حجاب همواره به عنوان خاری در چشم دشمنان بوده و استکبار جهانی همواره برنامه ریزی گسترده ای را برای ضربه زدن به این موضوع پیش بینی کرده است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: حجاب حافظ سلامت، امنیت، عفت و پاکی جامعه بوده و زجرهای فراوان برای حراست از آن کشیده شده است، حال دشمن با برنامه ریزی سعی در کمرنگ کردن این ارزش متعالی دارد.

از نیروی انتظامی به دلیل اجرای طرح مبارزه با بی حجابی تشکر می کنم

وی ادامه داد: دشمنان تمام توان خود را برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای ملت ایران به کار گرفته است و در این راستا از صدها شبکه ماهواره ای و ابزارهای مختلف بهره می برد و هوشیاری مردم می تواند خنثی کننده توطئه دشمنان باشد.

محمودی اضافه کرد: امروز دشمن از رواج بدحجابی در جامعه استقبال می کند و باید همه زنان و دختران باایمان مراقب باشند که در راستای اهداف دشمنان حرکت نکنند.

وی افزود: از نیروی انتظامی به دلیل طرح مبارزه با بی حجابی تشکر می کنم و خواستار ادامه این طرح هستم، البته وظیفه مبارزه با بدحجابی و بی حجابی تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست وباید همه مردم به صحنه بیایند.

برخی مدیران در موضوع حجاب کوتاهی کرده اند

محمودی ادامه داد: مسئولان باید مروج اسلام ناب محمدی باشند، برخی مدیران ما کوتاهی کرده و می کنند وگرنه مصوبه عفاف و حجاب سال ها خاک نمی خورد.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با ائمه جمعه ادامه داد: رهبری به هدف دشمن برای ترویج سبک زندگی غربی اشاره کردند و فرمودند باید نماز جمعه برای ترویج سبک زندگی اسلامی تلاش کند و هرکس به امام و رهبری دلبستگی دارد باید در این زمینه تمام توان خود را به کار گیرد.

خون شیخ نمر گریبان آل سعود را می گیرد

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به شهادت آیت الله نمر گفت: آل سعود با به شهادت رساندن آیت الله نمر اشتباه بزرگی را انجام داد و شیخ نمر به اربابش سیدالشهدا(ع) اقتدا کرد و همانند مادر معنوی اش حضرت زهرا(س) شبانه دفن شد اما آل سعود بداند خون شیخ نمر گریبان آن ها را خواهد گرفت.

محمودی ادامه داد: این روحانی مبارز را اعدام می کنند و زمانی که به آن ها اعتراض می شود، سفیر ایران را اخراج می کنند، بدتر از آن ها شیخ نشینان و سگ های پیرو آل سعود هستند، آن روز که امریکا و اسراییل و شوروی و غرب و شرق در برابر ایران بودند کاری نتوانستند بکنند و امروز که ایران ابرقدرت است چه می خواهید کنید.

وی افزود: به زودی سفرای شما با سرافکندگی بازخواهند گشت و ملت ایران به شما باج نخواهد داد.