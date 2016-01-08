آسمان تهران ابری می شود/ورود سامانه بارشی از غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه های پیشیابی هواشناسی، امروز سامانه بارشی از غرب کشور وارد شده و موجب بارش باران، برف و وزش‌باد در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس و دامنه های جنوبی البرز می شود.

از بعداز ظهر شنبه فعالیت این سامانه به تدریج به مرکز، جنوب، شمال و شمال شرق کشور گسترش می یابد، یکشنبه این سامانه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور فعال خواهد بود و به تدریج اوایل دوشنبه این سامانه از مرزهای شرقی کشور گذر خواهد کرد. در بعضی ساعات روز جمعه در استان‌های اردبیل، گیلان و خوزستان وزش‌ باد شدید پیش‌بینی می شود،روز یکشنبه خلیج فارس مواج خواهد بود.

شدت بارش‌ها در روز جمعه در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان و برخی مناطق چهارمحال و بختیاری و در روز شنبه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، نیمه شرقی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، غرب فارس، ارتفاعات البرز و غرب سمنان و در روز یکشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی بیشتر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، آسمان تهران روز شنبه ابری و همراه با بارش باران و برف در پاره‌ای نقاط مه آلود پیش‌بینی می شود.