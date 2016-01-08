به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان های استان تهران ظهر جمعه و پس از اقامه نماز باشکوه عبادی-سیاسی جمعه، بر ضد جنایات آل سعود و محکومیت به شهادت رساندن آیت الله نمر، روحانی برجسته عربستانی تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات باشکوه با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر آل سعود، مرگ بر وهابی، وهابی وهابی ننگت باد، مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل، خشم و انزجار خود را از حکام عربستان سعودی ابراز کردند.

مردم شهرستان های استان تهران در این تظاهرات با مشت های گره کرده و در دست داشتن تصاویر آیت الله نمر، اعلام کردند که راه شهدای بیداری اسلامی ادامه خواهد داشت و به زودی شاهد سقوط رژیم آل سعود خواهیم بود.

شکوه حماسه مردم استان تهران در محکومیت جنایات آل سعود

حضور نوجوانان و جوانان در تظاهرات محکومیت جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله نمر، از جمله ویژگی های مراسم بود و این پیام را به جهانیان رساند که آینده سازان ایران اسلامی به خوبی جریانات را دنبال کرده و از ارزش های اسلام و انقلاب دست نخواهند کشید.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، تظاهرات مردم در محکومیت به شهادت رساندن آیت الله نمر در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، پردیس، شمیرانات، شهریار، شهرقدس، ملارد، رباط کریم، بهارستان و سایر نقاط و بخش های استان تهران با شکوه خاصی برگزار شد.

سراسر استان تهران فریاد مرگ بر آل سعود سر دادند

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران که در تظاهرات مردم شهرستان ورامین شرکت کرده بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تظاهرات محکومیت جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله نمر در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: طی روزهای اخیر تجمعات و تظاهرات متعددی در نقاط مختلف کشور برگزار شده که این نشان دهنده بصیرت و آگاهی ملت ایران است.

محمودی ادامه داد: رژیم آل سعود از عواقب این جنایت می ترسد، به همین خاطر تلاش دارد تا توپ را به زمین جمهوری اسلامی ایران انداخته و افکار را از موضوع اصلی، منحرف کند اما دیر یا زود، عربستان سعودی باید پاسخ خون های به ناحق ریخته شده را بدهد.

وی اضافه کرد: سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات آل سعود در یمن و در به شهادت رساندن آیت الله نمر، جای تأسف دارد و امروز ملت های جهان منتظر برخورد با حکام زورگوی عربستان هستند.

آل سعود اهداف دشمنان را در منطقه پیاده می کند

حجت الاسلام رضا غلامی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در مراسم تظاهرات محکومیت جنایات آل سعود، پیام روشنی را به حکام عربستان می دهد.

وی افزود: امروز آل سعود به عنوان نیروی استکبار، اهداف دشمنان را در کشورهای مختلف اسلامی پیاده می کند و همین امر، حکام عربستان را به چهره ای منفور در میان بسیاری از مسلمانان و آزادی خواهان جهان تبدیل کرده است.

غلامی ادامه داد: آل سعود باید دیر یا زود، جواب خون های به ناحق ریخته شده در یمن و کشورهای دیگر اسلامی را بدهد و این یک وعده الهی است.

تظاهرکنندگان استان تهران در پایان این مراسم اعلام کردند که به شهادت رساندن آیت الله نمر و جنجال آفرینی حکام عربستان بر ضد ایران، یک اشتباه بزرگ استراتژیک بوده و آل سعود به زودی عواقب آن را مشاهده خواهد کرد.