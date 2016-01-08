به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «همه چیز در زمان» به کارگردانی شیوا اردویی و تهیه کنندگی مسعود سید هاشمی از ۱۹ دی ماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۰ در سالن گوشه فرهنگسرای

نیاوران روی صحنه می رود.

این نمایش توسط گروه نمایشی شیوانا آرت به نویسندگی دیوید آیز در سه اپیزود مختلف تولید شده و به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد. بخش اول این اجرا به داستان ملاقات یک زن و مرد در کافی شاپ اختصاص دارد و موضوع داستان دوم درباره مردی است که خودش را ماشین تحریر تصورمی کند. همچنین در بخش آخر نمایش شخصیتی به نام مارک بعد از سپری کردن یک روز

تلخ وارد کافه می شود و دوستش موقعیت بد او را گرفتار شدن در وضعیت خاصی به نام فیلادلفیا توصیف می کند.

روح الله حق گوی لسان، خسرو پسیانی، اپریل بابایی، امیرحسین شیخ بهایی و مانوش مجدزاده بازیگران این اثر نمایشی هستند.

اسامی سایر عوامل اجرایی نمایش به این شرح است: مشاور کارگردان: رضا مولایی، موسیقی: رضا کیانی، مدیر پروژه: نرگس صادقی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سید فرشاد هاشمی، عکس: شیوا اردوئی، منصوره میرحسینی، یاسمین سبطی، گرافیک تبلیغات: شیوا اردوئی، کارشناسان زبان انگلیسی: شیوا اردوئی، یگانه کرمی، مانوش مجدزاده، نازنین مهرین فر، آرزو معماری، امیرحسین آینه ورزان، شایان دیل مقانی، مسئول روابط عمومی: حمیده صمدی.