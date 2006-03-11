مدير كل دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت در گفتگو با مهر : پرونده آمارهاي دانشگاهي و بودجه بندي بر اساس سرانه هنوز بسته نشده است / بودجه اي به دانشجويان شبانه اختصاص نمي يابد

دكتر "محمد جعفر صديق دامغاني زاده" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به برخي آمار افواهي ارائه شده از سوي دانشگاه ها افزود: آمار افواهي نمي تواند پايه تنظيم بودجه كشور باشد. در صورتي كه آمار شبانه را به آمار دانشجويان اضافه كنيم، آمار بالا مي رود اين در حالي است كه ما در بودجه نبايد دانشجوي شبانه را محاسبه كنيم.

وي خاطرنشان كرد: دولت پذيرفته كه تعدادي دانشجو پذيرش شوند و بودجه بر اساس اين تعداد دانشجو مشخص شود. اما اگر دانشگاهي 40 هزار نفر را براي تربيت پذيرش مي كند درست نيست آمار 42 هزار نفر را ارائه دهد.

صديق با بيان اينكه قصد جسارت به هيچ دانشگاهي را ندارد، اضافه كرد: ساختن اين اعداد و آمار كار سختي است و ماحصل 10 ماه كار شبانه روزي است. به استناد اين آمار در سال جاري حقوق ناحق بسياري در دانشگاه ها حق شد. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مبني بر بودجه تحقيقاتي ناچيز دانشگاه، مكاتباتي را با سازمان مديريت داشته و سازمان نيز بر اساس همين مدل سرانه و بررسي هاي لازم اين موضوع را پذيرفت.

مدير كل دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت گفت: به استناد آمار سازمان مديريت، بودجه تحقيقاتي دانشگاه ها افزايش يافت و سه برابر شد. بودجه تحققاتي دانشگاه ها در سال گذشته 22ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان، در سال جاري به 70 ميليارد تومان افزايش يافت.

دكتر "صديق" تأكيد كرد: فضاي بودجه كشور را شفاف كرديم و انتظارمان اين است كه دوباره با آمارهايي كه مبناي درست و مشخصي ندارد، خاكستري نشود . نمي خواهيم كشور از راهي كه تا اينجا آمده بازگردد.