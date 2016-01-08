۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

آمادگی ایران برای ارائه خدمات دارویی و پزشکی به لبنان

وزیر بهداشت در بازدید از مراکز درمانی لبنان، گفت: از هر گونه کمک در زمینه های آموزشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی به کشور لبنان دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان رسول الاعظم در لبنان گفت: متخصصان مختلفی در این بیمارستان به مردم ارایه خدمت می کنند و خوشحال هستیم که بعضی از این متخصصان در ایران تحصیل کرده اند و مورد توجه و احترام مردم لبنان هستند.

وی با اشاره به عیادت خود از بیماران بستری در این بیمارستان اظهار داشت: عیادت از جوانان عزیز و برومند لبنانی که در دفاع از کیان و دین خود جانفشانی کردند باعث افتخارم است.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۷ سال گذشته پیشرفتهای بسیاری در حوزه پزشکی داشته است، گفت: از هر گونه کمک در زمینه های آموزشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی به این کشور دریغ نخواهیم کردو امیدواریم دانش و مهارت لبنانی ها نیز در ارایه خدمات درمانی به مردم ارتقا یابد.

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به رشادت های مجروحان جوان لبنانی ، " مقاومت" را تنها راه حیات مسلمانان در برابر فتنه گرانی دانست که در منطقه به نام دین ، اسلام و قرآن ، اصل و اساس دین را مورد هدف قرار داده اند.

وی، حمایت از جنبش مقاومت در لبنان را باعث افتخار همه ایرانیان دانست و با اشاره به حضور شهید چمران در جنوب لبنان  گفت: احساس می کنم خون هایی که در آن زمان به زمین ریخته شد با گذشت زمان به ثمر نشسته است و خداوند مسیر خیلی خوبی را برای مردم عزیز و شیعیان جنوب لبنان در پیش پای آنان قرار داده است.

وزیر بهداشت، کار در حوزه پزشکی را افتخار بزرگی برای کسانی که لباس سپید بر تن دارند دانست و گفت: باید قدر فرصتهایی را که خداوند برای خدمت به مردم در اختیار ما قرار داده است بدانیم .

هاشمی گفت: معتقدم که خداوند برای  کسانی که برای کاهش آلام بیماران قدم برمی دارد اجر بزرگی در نظر می گیرد.

کد مطلب 3019771
حبیب احسنی پور

