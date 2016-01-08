به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و فضای موجود در جامعه گفت: گروهی از آغاز تاکنون همواره قبل از انتخابات مباحثی را مبنی بر اینکه انتخابات صحیح برگزار می شود یا خیر، مطرح می کنند که این افراد به دنبال ایجاد شبهه و بر هم زدن امنیت روانی جامعه هستند.

وی تاکید کرد: از اول پیروزی انقلاب تاکنون حدود ۳۷ انتخابات در کشور برگزار شده که در هیچ کدام آنان تخلف سازمان یافته ای مشاهده نشده است و باید گفت در حالی که دولت ها مسئول برگزاری انتخابات هستند نتیجه انتخابات دقیقا مخالف همان دولت بوده اند که این مهم نشان از سلامت انتخابات در کشور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه انتخابات نماد مردم سالاری دینی است، یادآور شد: امام با دقت و جدیت طرفدار انتخابات بود و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای بودند که می گفتند حکومت اسلامی احتیاج به انتخابات ندارد و حتی امروز هم این گونه سخنان شنیده می شود در حالی که امام(ره) به عنوان یک اسلام شناس بر انتخابات حساس بودند.

خطیب جمعه شیراز تاکید کرد: موضوع حق الناس نیز در انتخابات مطرح است که البته حق الناس معنی وسیعی دارد. این است که نظام، انسان صالح را معرفی می کند تا مردم نیز اصلح را انتخاب کنند و همچنین امانتداری و حفظ آرای مردم نیز حق مردم است، پذیرش نتیجه آرا نیز حق مردم است.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق انتخابات وارد می شوند، گفت: باید مراقب باشیم که آمریکا برای ضربه زدن به نظام در مسیر انتخابات نیز ورود می کند. بنابراین باید با هوشیاری و بصیرت به این مهم توجه کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آل سعود به‌دنبال دو قطبی کردن منطقه است، افزود: اعدام رهبر شیعیان عربستان، شیخ باقر النمر نشان از تصمیمات نادرست آل سعود دارد چرا که آنان به‌دنبال دو قطبی کردن منطقه هستند و این گونه رفتار آنان دقیقا برخلاف جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: آل سعود برعکس سیاست های انقلاب اسلامی در منطقه، به‌دنبال جدا کردن شیعه و سنی است چرا که تعداد سنی‌ها زیاد است و او می خواهد رئیس این منطقه باشد در حالی که انقلاب اسلامی بدنبال ایجاد اتحاد بین شیعه و سنی، ترک، عرب و ... است.

خطیب جمعه شیراز تاکید کرد: آل سعود در تمامی اتفاقات روی داده در منطقه شکست خورده است همانگونه که در جنگ تحمیلی نیز از جمهوری اسلامی ایران شکست خورد.

آیت الله ایمانی افزود: آل سعود در سوریه شکست خورد و در یمن نیز در باتلاق گرفتار شده و تمامی این موارد نشان از دشمنی بیشتر آل سعود دارد چرا که ایران در سوریه پیروز شد، شیعیان در عراق پیروز شدند و رئیس جمهور روسیه نیز زمانی که وارد کشور می شود به‌طور مستقیم به دیدار مقام معظم رهبری می رود و بیش از دو ساعت در محضر ایشان است و همچنین ۲۰ دقیقه نیز به طور خصوصی با مقام معظم رهبری صحبت می کند که تمام این مسائل نشان از موفقیت نظام اسلامی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: آل سعود بدنبال توسعه موضوع شیعه و سنی است و ما نیز باید با هوشیاری و دقت به این مسئله توجه کنیم و هیچگاه بدنبال رفتاری نباشیم که در مسیر خواسته های آنان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران حاضر در نماز جمعه شیراز پس از پایان خطبه ها و برگزاری نماز جماعت راهپیمایی مخالفت با رفتارها و شهادت شیخ نمر را برگزار کردند.